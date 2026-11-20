Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam Rositsa Kirova (ngồi thứ 5 từ phải sang) chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham gia chương trình. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Đây là hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và sáng kiến “Ngày Văn hóa Ẩm thực Việt Nam”.

Tham dự chương trình có: Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam Rositsa Kirova, Chủ tịch Ủy ban Du lịch Quốc hội Bulgaria; các nghị sĩ Quốc hội Bulgaria thuộc nhiều đảng phái chính trị; ông Borislav Gutsanov, nguyên Bộ trưởng Lao động và Chính sách xã hội Bulgaria; đại diện Hội Hữu nghị Bulgaria-Việt Nam cùng những người bạn Bulgaria gắn bó với Việt Nam; cán bộ Đại sứ quán, đại diện Hội người Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt bày tỏ vui mừng được đón tiếp đông đảo nghị sĩ và bạn bè Bulgaria, coi sự hiện diện của các đại biểu là biểu hiện sinh động của tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và ủng hộ dành cho Việt Nam.

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bulgaria được xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Bulgaria trong những năm tháng khó khăn trước đây, cũng như tình cảm chân thành mà các thế hệ bạn bè Bulgaria dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh cùng các nghị sĩ và những người bạn Bulgaria. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Đại sứ khẳng định, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực.

Trong năm 2026, hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, khoa học-công nghệ và du lịch. Các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị và kết nối cộng đồng cũng góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ đánh giá cao vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nghị viện, tăng cường hiểu biết và tạo thêm động lực cho quan hệ song phương; bày tỏ mong muốn, nhóm tiếp tục đồng hành cùng Đại sứ quán trong triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng bày tỏ sự trân trọng đối với Hội Hữu nghị Bulgaria-Việt Nam, các thế hệ bạn bè Bulgaria, Hội người Việt Nam và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bulgaria đã luôn đồng hành cùng Đại sứ quán trong việc vun đắp tình hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối hợp tác giữa hai nước.

Cán bộ Đại sứ quán chuẩn bị giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam Rositsa Kirova khẳng định, Việt Nam là đối tác tin cậy, quan trọng của Bulgaria tại Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nghị viện trong thúc đẩy đối thoại chính trị cấp cao và phát triển quan hệ song phương.

Bà Rositsa Kirova cho rằng, năm 2025 là dấu mốc đặc biệt trong quan hệ hai nước, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, thể hiện sự tin cậy và quyết tâm mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và du lịch.

Theo bà Rositsa Kirova, bên cạnh các văn kiện và thỏa thuận hợp tác, tình hữu nghị Bulgaria-Việt Nam còn được nuôi dưỡng bằng những ký ức, sự gắn bó và tình bạn của nhiều thế hệ, vượt qua khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia.

Bà đặc biệt đánh giá cao dự án sách “Chạm đến Bulgaria” do Đại sứ quán Việt Nam chuẩn bị, giới thiệu thiên nhiên và văn hóa Bulgaria, coi đây là cử chỉ hữu nghị, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với đất nước và con người Bulgaria.

Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chia rẽ và khác biệt, bà Rositsa Kirova nhấn mạnh vai trò của ngoại giao văn hóa trong kết nối con người, thúc đẩy sự hiểu biết và tăng cường tin cậy lẫn nhau.

Các Nghị sĩ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam trải nghiệm làm món nem Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam cũng cho biết, nhóm hiện có 30 thành viên, trong đó có nhiều Chủ tịch các Ủy ban của Quốc hội Bulgaria, thể hiện sự quan tâm của các nghị sĩ đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm chế biến hai món ăn truyền thống của Việt Nam: nem và phở. Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp Việt Nam và các chị em phu nhân cán bộ Đại sứ quán, các nghị sĩ và bạn bè Bulgaria trực tiếp tham gia gói nem, tìm hiểu cách chuẩn bị nguyên liệu và các công đoạn chế biến món phở. Hoạt động mang đến cơ hội trải nghiệm thực tế những nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Trong không khí ấm cúng, thân tình, các đại biểu cùng thưởng thức những món ăn Việt Nam, trao đổi về văn hóa, du lịch và triển vọng tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chia sẻ, tình hữu nghị giữa hai quốc gia không chỉ được xây dựng qua các cuộc tiếp xúc chính thức mà còn được nuôi dưỡng từ sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm chân thành giữa con người với con người.

Thông qua việc kết hợp gặp mặt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam với giới thiệu và trải nghiệm văn hóa ẩm thực truyền thống, chương trình góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, tăng cường giao lưu nhân dân và thúc đẩy sự gắn kết giữa các đối tác hai nước, tiếp tục vun đắp nền tảng hữu nghị truyền thống và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Bulgaria.