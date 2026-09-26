'Ngoại giao thời trang' nhà Tổng thống Trump với thiết kế Trung Quốc

Từ chiếc áo khoác dài của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bộ trang phục đen - trắng nổi bật của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, cho đến chiếc váy của Ivanka Trump - thời trang trở thành điểm nhấn đáng chú ý khi Nhà Trắng đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Page Six, Ivanka Trump diện chiếc váy màu xanh trứng chim robin của nhà thiết kế Trung Quốc Quách Bồi (Guo Pei) tại Nhà Trắng, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc.

Ivanka Trump xuất hiện với bộ váy của nhà thiết kế Trung Quốc Quách Bồi, đứng bên cạnh con gái (mặc đầm trắng) và vợ chồng Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: IGNV.

Lựa chọn của Ivanka Trump gợi nhớ đến hoạt động ngoại giao văn hóa thông qua thời trang của đệ nhất phu nhân Trung Quốc. Bà Bành Lệ Viên được biết đến với việc quảng bá các nhà thiết kế Trung Quốc trong nước và văn hóa truyền thống thông qua những lựa chọn trang phục của mình.

Hàng ghế đầu

Con gái cả của Tổng thống Mỹ, Ivanka Trump, ngồi ở hàng ghế đầu tại lễ đón Chủ tịch Tập và phu nhân Bành ở Nhà Trắng hôm 24/9.

Trang phục của cô nổi bật với 4 túi vuông ở phần ngực và hông, đi cùng chiếc áo choàng đồng màu với phần tay áo hình chuông. Cả váy và áo choàng đều được thêu những họa tiết chỉ trắng cầu kỳ. Ivanka Trump hoàn thiện tổng thể với giày cao gót của Jimmy Choo, hoa tai ngọc trai.

Con gái cô, Arabella Kushner (15 tuổi), cũng ngồi ở vị trí nổi bật tại buổi lễ, cùng Phó tổng thống J.D. Vance và Đệ nhị phu nhân Usha Vance.

Cách sắp xếp chỗ ngồi thu hút sự chú ý khi một số thành viên nội các của Tổng thống Donald Trump - trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth - lại ngồi ở vị trí xa hơn, theo South China Morning Post.

Arabella Kushner đứng cạnh mẹ trong buổi tiếp đón phái đoàn Trung Quốc tới Nhà Trắng hôm 24/9. Ảnh: Shutterstock.

Truyền thông Mỹ đưa tin chiếc váy xanh nổi bật cùng áo ngoài có họa tiết thêu bạc, trong khi con gái cô diện chiếc váy midi trắng có thắt lưng của thương hiệu thời trang Self-Portrait.

Việc lựa chọn một nhà thiết kế có trụ sở tại Bắc Kinh, cùng cách sắp xếp chỗ ngồi, phản ánh mối quan hệ phía sau.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, con gái ông, Ivanka, là cầu nối quan trọng giữa các quan chức Trung Quốc và Washington.

Khi ông Tập và phu nhân Bành thăm Mỹ tháng 4/2017, con gái Ivanka là Arabella đã biểu diễn dân ca Trung Quốc truyền thống “Mo Li Hua” (Hoa Nhài) và đọc thơ Đường.

Cuối năm đó, tại Bắc Kinh, Tổng thống Trump đã cho ông Tập xem những đoạn video riêng ghi lại cảnh cháu gái mình gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc là “Tập gia gia” (cách gọi kính trọng và thân mật dành cho người lớn tuổi theo văn hóa Trung Quốc).

Việc diện trang phục của nhà thiết kế Trung Quốc tại buổi lễ hôm 24/9 cũng mang ý nghĩa biểu tượng. Nhà thiết kế 59 tuổi này nổi tiếng nhất với chiếc áo choàng màu vàng thêu cầu kỳ, có phần đuôi dài và viền lông thú, được ngôi sao nhạc pop Rihanna mặc tại Met Gala 2015.

Tác phẩm này mất hai năm và hơn 50.000 giờ để hoàn thành.

Bên cạnh những điểm nhấn thời trang mang thông điệp ngoại giao, không khí thân mật của sự kiện cũng được các thành viên trong gia đình ghi lại. Lara Trump - vợ Eric, con trai Tổng thống Mỹ - đăng 4 bức ảnh từ tối thứ Năm kèm dòng chú thích "Không thể nào quên".

Chuyến thăm cấp nhà nước khép lại cũng là lúc những hình ảnh trong trang phục dạ hội quốc yến của gia đình Trump được hé lộ. Ảnh: X/Ivanka Trump/Lara Trump.

Trong đó, một bức chụp Eric mặc tuxedo sánh đôi cùng Lara trong chiếc váy đính sa kim màu đồng với phần cổ gắn đá quý.

Bức khác chụp tại đại sảnh Cross Hall của Nhà Trắng cho thấy Arabella Kushner - con gái Ivanka - đứng cạnh Lara, Tiffany Trump và Ivanka.

Tiffany diện trang phục đính hạt màu sâm-panh, còn Ivanka chọn chiếc váy dạ hội cúp ngực màu xanh băng của thương hiệu Georges Hobeika.

Lựa chọn gây chú ý

Trong buổi lễ đón ông Tập và bà Bành, trang phục của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung và phu nhân cũng thu hút sự chú ý. Chủ tịch Tập Cận Bình chọn vest tối màu cùng cà vạt đỏ sẫm, trong khi Tổng thống Donald Trump mặc áo măng tô dài và đeo găng tay, phối cà vạt kẻ xanh xám.

Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên. Ảnh: Reuters.

Nhiệt độ khi ông Trump và phu nhân Melania đi trên thảm đỏ tại sân bay đón Chủ tịch Trung Quốc khoảng 18 độ C.

Tuy nhiên, ông Trump đeo găng tay da màu đen và mặc áo khoác dài. Sau khi ông Tập hạ cánh, ông đã tháo chiếc găng tay bên phải để bắt tay ông Tập.

Theo Daily Beast, điều này đã gây ra sự chú ý khi tổng thống Mỹ mặc trang phục mùa đông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong thời tiết mùa thu dễ chịu.

Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại Căn cứ Andrews, bang Maryland. Ảnh: Reuters.

Chiến lược của bà Melania

Bà Melania Trump đã thể hiện gu thời trang khi cùng chồng tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Tập.

Đệ nhất phu nhân Mỹ diện một bộ trang phục đơn sắc để đón Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân Bành tại Nhà Trắng tối 24/9.

Theo Daily Mail, bà Melania không lựa chọn váy dạ hội cho sự kiện trang trọng theo tiêu chuẩn “black-tie”. Thay vào đó, bà mặc chiếc áo sơ mi cài cúc giá 2.300 USD của Saint Laurent, với chi tiết nơ bản lớn quanh cổ.

Bà kết hợp áo với quần cạp cao dập nổi giá 1.945 USD và một chiếc đai lụa quấn eo giá 1.345 USD, đều của Dolce & Gabbana.

Bà Melania Trump thể hiện gu thời trang tinh tế của mình khi cùng chồng, Tổng thống Donald Trump, tham dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho ông Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Bộ trang phục được phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen của Christian Louboutin và hoa tai kim cương.

Việc bà thường xuyên mặc quần tại các sự kiện cấp cao trước đây từng thu hút đáng kể sự chú ý.

Tuy nhiên, chuyên gia tư vấn hình ảnh và stylist cá nhân Cynthia Kennedy nói với Daily Mail rằng những lựa chọn thời trang của đệ nhất phu nhân Mỹ gửi đi thông điệp rõ ràng rằng bà là người “độc lập”.

“Bà ấy không làm những điều người ta mong đợi. Bà ấy không mặc những bộ đồ an toàn, đơn điệu và truyền thống thường thấy ở các đệ nhất phu nhân”, Kennedy cho hay hồi tháng 4.

“Bà ấy mặc những gì bà ấy muốn, từ những nhà thiết kế yêu thích - chủ yếu là các thương hiệu xa xỉ châu Âu như Dolce & Gabbana - và cho thấy rõ rằng bà đang đảm nhận công việc này theo cách của riêng mình”, cô nói thêm.

Theo Kennedy, đó là một chiến lược.

“Bà ấy cho thấy mình đang ở sân chơi hoàn toàn khác và tuân theo những quy tắc riêng”, cô nhận định.

Bà Melania và bà Bành Lệ Viên nghe hát tại bảo tàng ở Mỹ Học sinh Trường Hoa ngữ Hope biểu diễn các ca khúc dân gian Trung Quốc tặng hai đệ nhất phu nhân trong chuyến tham quan bảo tàng ngày 24/9.