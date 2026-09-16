Ngoại giao nhân dân vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Philippines

Đại biểu lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đại diện HĐND, UBND Thành phố, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và các Tổng lãnh sự các nước ASEAN thực hiện nghi thức bắt tay đoàn kết.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đại diện HĐND, UBND Thành phố; Tổng Lãnh sự các nước ASEAN tại TP Hồ Chí Minh; các Hiệp hội doanh nghiệp các nước ASEAN tại TP Hồ Chí Minh cùng dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu chào mừng, bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1976, Việt Nam và Philippines đã cùng nhau vun đắp một chặng đường hợp tác ngày càng sâu rộng và thực chất. Trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung, quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Cùng với quan hệ giữa hai Nhà nước, giao lưu nhân dân luôn là một nền tảng quan trọng giúp đưa quan hệ Việt Nam và Philippines đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Những chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục, học thuật, thanh niên, hữu nghị và kết nối cộng đồng đã góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa nhân dân Việt Nam và Philippines.

Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng.

Theo bà Hà Thanh, đối với TP Hồ Chí Minh, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa và giao lưu quốc tế của cả nước, việc tăng cường quan hệ hữu nghị với các quốc gia ASEAN nói chung và Philippines nói riêng luôn có ý nghĩa quan trọng. TP Hồ Chí Minh trân trọng sự hiện diện và những đóng góp của các cơ quan Tổng Lãnh sự, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, sinh viên và công dân các nước ASEAN đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á TP Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa Thành phố với các nước ASEAN trở nên gần gũi, thiết thực và ngày càng đi vào chiều sâu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Querobine D. Laccay, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Philippines tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ song phương Việt Nam - Philippines đã trưởng thành, giữ vững sự kiên định, trung thành và được định hình bằng lòng tin và đang ngày càng phát triển. Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác gần gũi nhất của Manila trong lĩnh vực hợp tác hàng hải. Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại song phương hai nước đã vượt qua mục tiêu 10 tỷ USD; Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Philippines…

Bà Hà Thanh (ngoài cùng bên trái), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh và bà Phan Thị Hồng Xuân (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Đông Nam Á TP Hồ Chí Minh tặng quà chúc mừng bà Querobine D. Laccay tân Tổng Lãnh sự Philippines tại TP Hồ Chí Minh và ông Luon Bunvadh, tân Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh không chỉ là địa phương có nhiều dự án đầu tư từ các doanh nghiệp lớn của Philippines mà còn là nơi sinh sống, làm việc của nhiều chuyên gia Philippines. Cộng đồng người Philippines tại TP Hồ Chí Minh đã và đang đóng góp vào sự năng động kinh tế và tiến bộ của Thành phố trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, kinh doanh và các ngành công nghiệp sáng tạo; góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ nhân dân giữa hai nước.

Bà Tổng lãnh sự Cộng hòa Philippines nhấn mạnh, Philippines mong muốn thúc đẩy ngoại giao văn hóa và hợp tác du lịch với TP Hồ Chí Minh, phù hợp với Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Việt Nam; đồng thời bày tỏ cảm ơn đối với Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP Hồ Chí Minh (VAFA) đã nỗ lực triển khai các hoạt động ngoại giao nhân dân nhiều ý nghĩa, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Philippines nói riêng, giữa Philippines và Việt Nam nói chung.

Buổi lễ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị với những bài ca, điệu múa dân tộc do các nghệ sĩ Việt Nam và Philippines trình diễn và chương trình tiệc trà hữu nghị giới thiệu nghệ thuật trà đặc sản Việt Nam.