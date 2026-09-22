Ngoại giao nhân dân thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt-Trung

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Trung Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tối 22/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (01/10/1949-01/10/2026), thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Trung Quốc.

Phát biểu chúc mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp đã và đang phát triển ngày càng bền chặt, là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước.

Những năm gần đây, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Giao lưu, tiếp xúc cấp cao được duy trì; hợp tác trên nhiều lĩnh vực được thúc đẩy; giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, du lịch và hợp tác giữa các địa phương ngày càng được quan tâm.

Bà Tô Thị Bích Châu cho rằng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp với nhiều hoạt động giao lưu nhân dân diễn ra sôi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định việc tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, tổ chức, nhân dân Trung Quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hòa bình hữu nghị, giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục Việt-Trung song song với việc triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân song phương trên cơ sở phát huy văn hóa tương đồng… làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt-Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, ông Từ Châu, quyền Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chặng đường 77 năm phát triển kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, đã chứng kiến lịch sử vẻ vang của tình hữu nghị Trung-Việt ngày càng sâu đậm. Nhân dân hai nước Trung-Việt đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vĩ đại giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước.

Nhấn mạnh quan hệ Trung-Việt lấy nhân dân làm gốc rễ, lấy nhân dân làm mạch sống, lấy nhân dân làm sức mạnh, ông Từ Châu cho biết, từ đầu năm đến nay, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng tổ chức nhiều hoạt động quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu hữu nghị nhân dân Trung-Việt.

Hướng tới tương lai, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố phát huy rõ nét vai trò cầu nối và là sợi dây liên kết của ngoại giao nhân dân, không ngừng tăng cường hợp tác hữu nghị thực chất giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Quốc, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.