Ngoại giao địa phương kết nối đầu tư từ Nhật Bản

Các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp tại Huế giới thiệu cơ hội hợp tác.

Tạo nền tảng từ hợp tác địa phương

Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của TP. Huế. Quan hệ giữa Huế và Nhật Bản được vun đắp nhiều năm thông qua các hoạt động ngoại giao và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó, nguồn vốn ODA và các chương trình hợp tác kỹ thuật của Nhật Bản đã góp phần hỗ trợ thành phố phát triển hạ tầng và cải thiện đời sống người dân.

Chỉ tính riêng nguồn vốn ODA, TP. Huế hiện đã tiếp nhận 6 dự án ODA lớn với tổng kinh phí hơn 500 triệu USD, trong đó có dự án “Cải thiện môi trường nước TP. Huế” và các dự án nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, quản lý lũ lụt giai đoạn 2009 - 2020. Trong lĩnh vực y tế, thông qua Bệnh viện Trung ương Huế, Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ 5 dự án với kinh phí hơn 35 triệu USD nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh và nhiều hỗ trợ trên các lĩnh vực khác.

Những hoạt động này tạo nền tảng cho việc mở rộng hợp tác giữa TP. Huế với các địa phương của Nhật Bản, giúp các địa phương tìm hiểu rõ hơn nhu cầu, năng lực và phương thức phối hợp, từ đó tìm kiếm những lĩnh vực có thể kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Doanh nghiệp Nhật Bản chia sẻ những nhu cầu đầu tư tại hội nghị kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026. Ảnh: Đình Hoàng

Đầu tháng 9/2026, Huế và thành phố Shizuoka (Nhật Bản) ký thỏa thuận thiết lập quan hệ thành phố hữu nghị, đánh dấu bước phát triển mới sau hơn hai thập kỷ hợp tác. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, kinh tế và môi trường. Trước đó, quan hệ giữa hai địa phương được duy trì thông qua trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân và các chương trình hợp tác về môi trường. Trong đó, dự án hợp tác giữa các đô thị hướng tới giảm phát thải cacbon (C3P), do Bộ Môi trường Nhật Bản hỗ trợ gắn với nhu cầu ứng phó biến đổi khí hậu của Huế. Trên nền tảng này, hai bên tiếp tục trao đổi về ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, mở thêm hướng hợp tác phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Takashi Nanba, Thị trưởng thành phố Shizuoka, Nhật Bản, bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để cùng giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu; đồng thời, ủng hộ đề xuất hỗ trợ hợp tác du lịch y tế của Huế.

Ngoài Shizuoka, TP. Huế đang duy trì hợp tác với phủ Kyoto, tỉnh Gifu và tỉnh Nara. Các thỏa thuận hợp tác được ký kết, tiếp nối qua nhiều năm tạo thêm đầu mối để thành phố trao đổi kinh nghiệm phát triển, tiếp cận các tổ chức xúc tiến và kết nối doanh nghiệp Nhật Bản. Bên cạnh hợp tác song phương, Huế cũng tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư tại Fukuoka và quảng bá địa phương Việt Nam tại Nhật Bản... Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức cuối tháng 9 vừa qua cũng là cơ hội để TP. Huế tăng cường mối quan hệ hợp tác với các địa phương của Nhật Bản. Đây là dịp để hai bên trao đổi định hướng và tạo không gian cho các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác.

Cơ hội hợp tác giữa các địa phương Nhật Bản và Huế thông qua hội nghị kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026.

Ông Ono Masafumi, Giám đốc Phụ trách Xúc tiến giao lưu Cục Chiến lược kinh tế Osaka chia sẻ, từ năm 2025, TP. Osaka và TP. Huế đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về kỹ thuật xử lý nước thải. TP. Osaka mong muốn có thể chia sẻ các công nghệ với TP. Huế nhằm góp phần xây dựng đô thị ngày càng hiện đại, phát triển. Hiện, Osaka đang hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và mong muốn được tăng cường kết nối với các đối tác, doanh nghiệp khởi nghiệp tại Huế và Việt Nam, từ đó mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm khả năng hợp tác.

Từ kết nối đến dự án đầu tư

Các mối quan hệ ngoại giao và hợp tác giữa TP. Huế với các tỉnh, thành phố của Nhật Bản không chỉ tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, mà còn góp phần kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư từ Nhật Bản vào Huế.

Đến nay, Huế có 23 dự án của doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đăng ký hơn 248 triệu USD. Trong đó, dự án Trung tâm thương mại AEON Mall Huế tại Khu đô thị mới An Vân Dương đi vào hoạt động từ tháng 9/2024, với tổng vốn đầu tư khoảng 170 triệu USD. Dự án bổ sung mô hình bán lẻ hiện đại, kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí, mở rộng lựa chọn dịch vụ cho người dân và du khách. Ở lĩnh vực công nghiệp, Công ty TNHH MSV hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu cũng góp phần tạo việc làm và duy trì hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu tại địa phương.

Doanh nghiệp Nhật Bản tham gia tại Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản 2026.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero cho hay, đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Huế chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất. Việc AEON Mall Huế đi vào hoạt động năm 2024 cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư Nhật Bản đang mở rộng sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Theo ông Mori Takero, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản có thể giúp doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và củng cố chuỗi cung ứng.

TP. Huế có lợi thế về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, truyền thống giáo dục, hệ thống y tế chuyên sâu, cùng Đại học Huế và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học. Những nền tảng này mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong du lịch, dịch vụ, y tế, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Để cụ thể hóa các cơ hội đó, thành phố cần phát huy vai trò của ngoại giao địa phương trong kết nối đối tác, giới thiệu tiềm năng và thu hút các dự án phù hợp với nhu cầu phát triển.

Tại hội nghị kết nối Huế - Nhật Bản năm 2026 tổ chức đầu tháng 9 vừa qua, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế cho biết, thành phố ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng, tạo việc làm và đóng góp cho kinh tế địa phương. Định hướng này gắn với mục tiêu phát triển Huế trên nền tảng di sản, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh. Cùng với nguồn vốn đầu tư, Huế mong muốn được tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm và mô hình quản trị của Nhật Bản trong phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, du lịch thông minh, bảo tồn và số hóa di sản, y tế, giáo dục, quản lý đô thị. Thành phố cũng mong muốn mở rộng hợp tác đào tạo tiếng Nhật, đào tạo nghề và nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu doanh nghiệp, chuẩn bị nguồn nhân lực đồng thời với quá trình xúc tiến đầu tư.

Để đáp ứng định hướng đó, hoạt động ngoại giao địa phương cần gắn với nhu cầu của từng lĩnh vực, từng dự án, trong đó chú trọng lựa chọn nội dung ưu tiên, kết nối đối tác và phân công đầu mối theo dõi các thỏa thuận đã ký. Việc cụ thể hóa các thỏa thuận thành chương trình kết nối doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực với lộ trình rõ ràng sẽ tạo cơ sở cho quá trình triển khai. Cùng với xúc tiến đầu tư, thành phố cần chủ động cung cấp thông tin về địa điểm, hạ tầng, nhân lực và thủ tục; duy trì đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp từ khảo sát đến triển khai dự án. Sự phối hợp trong giải quyết vướng mắc và chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp sẽ góp phần đưa các cơ hội hợp tác thành dự án đầu tư tại Huế.