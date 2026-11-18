Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam chủ trì hội nghị. Ảnh: Viết Tôn

Tại hội nghị, đại diện BTL BĐBP Việt Nam đã giới thiệu, làm rõ mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi, nội dung, hình thức và lộ trình triển khai sáng kiến này nhằm vận động, xác nhận sự ủng hộ tham gia sáng kiến; xác định đầu mối của lực lượng bảo vệ biên giới các nước ASEAN tham gia sáng kiến để liên hệ, trao đổi trong quá trình triển khai các nội dung tiếp theo; trao đổi, tham vấn về chủ đề, nội dung và hình thức tổ chức Chương trình lần thứ nhất năm 2027.

Thảo luận tại hội nghị đại diện Đại sứ quán và Tùy viên quân sự các nước ASEAN ghi nhận và đánh giá cao giá trị của sáng kiến do BTL BĐBP Việt Nam khởi xướng. BĐBP Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như các bên liên quan nghiên cứu, hoàn thiện nội dung và lộ trình sáng kiến, bảo đảm phù hợp với nhu cầu, lợi ích chung và điều kiện thực tế.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Viết Tôn

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP Việt Nam nhấn mạnh: "Sáng kiến này không chỉ ở việc tạo thêm một kênh kết nối, đối thoại giữa lực lượng bảo vệ biên giới hoặc lực lượng tương ứng của các nước ASEAN, mà quan trọng hơn là tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, xây dựng lòng tin chiến lược, đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, chung tay giải quyết những thách thức mà các bên cùng quan tâm, góp phần vì hòa bình, thịnh vượng trong ASEAN".

Để tiếp tục thúc đẩy chuẩn bị triển khai sáng kiến, Trung tướng Vũ Trung Kiên mong muốn các vị Đại sứ, Tùy viên Quân sự các nước nước ASEAN trên cương vị, vị trí công tác của mình tiếp tục quan tâm ủng hộ BĐBP Việt Nam triển khai sáng kiến và tổ chức chương trình lần thứ nhất vào năm 2027 cũng như các nội dung đã được thông qua tại hội nghị.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh tặng quà cho các đồng chí đại diện Sứ quán, Tùy viên Quân sự các nước ASEAN tham dự hội nghị. Ảnh: Viết Tôn

Sau buổi làm việc, BĐBP Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi công hàm chính thức kèm tài liệu giới thiệu sáng kiến tới các nước nhằm chuyển tải tới các cơ quan có thẩm quyền của các nước trong khối ASEAN để nghiên cứu, xem xét, sớm xác nhận tham gia sáng kiến và chương trình lần thứ nhất năm 2027; đồng thời hỗ trợ chuyển ý kiến phản hồi chính thức qua các kênh phù hợp.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cũng đề nghị lãnh đạo Đái sứ quán và Tùy viên Quân sự các nước trong khối ASEAN hỗ trợ kết nối, trao đổi với các cơ quan chức năng của nước mình để xác định lực lượng bảo vệ biên giới hoặc lực lượng có chức năng tương ứng tham gia sáng kiến, chỉ định cơ quan đầu mối liên hệ chính thức nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, phối hợp chuẩn bị và triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Thủ trưởng BTL Bộ đội Biên phòng Việt Nam chụp ảnh chung với đại diện Sứ quán, Tùy viên Quân sự các nước ASEAN tại Việt Nam. Ảnh: Viết Tôn

Về thành phần tham gia đoàn của các nước, Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị có một đồng chí trưởng đoàn, còn lại các thành phần khác nên có đầy đủ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cùng phối hợp, hợp tác để cùng thực hiện sáng kiến này.

Người đứng đầu BTL BĐBP Việt Nam tin tưởng, với nền tảng quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN, cùng thiện chí, trách nhiệm và sự nỗ lực chung của các bên, đặc biệt là sự quan tâm phối hợp và hỗ trợ của Đại sứ quán các nước ASEAN và Tùy viên Quân sự tại Việt Nam, với vai trò là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với các cơ quan, lực lượng có liên quan của mỗi quốc gia sẽ góp phần tích cực vào quá trình thúc đẩy triển khai sáng kiến này của BĐBP Việt Nam.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam giới thiệu với các Tùy viên quân sự các nước ASEAN tại Việt Nam về văn hóa thưởng trà của Việt Nam. Ảnh: Viết Tôn

BĐBP Việt Nam luôn trân trọng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp, đề xuất, sẵn sàng tiếp tục trao đổi, tham vấn với các đối tác trên tinh thần bình đẳng, chân thành, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển thịnh vượng, vì lợi ích của mỗi quốc gia, vì hòa bình và tương lai chung của cộng đồng ASEAN.