Ngoại binh tỏa sáng, Công an Hà Nội đánh bại kình địch Công an TP.HCM

●V.League

Công an Hà Nội

2-1

Công an TP.HCM

Alan 58’ 81’

KẾT THÚC

Williams Minh Hoàng 71’

Thống kê trận đấu

48%Kiểm soát bóng52%

11Sút10

7Sút trúng đích7

8Phạt góc2

1Thẻ vàng4

1Thẻ đỏ1

Trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội tiếp đón đối thủ mạnh Công an TP.HCM trong khuôn khổ vòng 7 V.League. Đây là thử thách không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking bởi ông chỉ có thể đăng kí 17 cầu thủ cho trận đấu này.

Công an Hà Nội không thể vội vàng đẩy cao đội hình. Họ chọn cách chơi với nhịp độ vừa phải. Bên kia chiến tuyến, Công an TP.HCM thi đấu chắc chắn và không để lộ nhiều kẽ hở ở hàng phòng ngự. Nhìn chung, CLB Công an Hà Nội không tạo ra được nhiều pha bóng đáng chú ý. Một loạt nỗ lực cá nhân của Đình Bắc, Brayan hay Leo Artur chưa mang đến hiệu quả như ý.

Alan tỏa sáng giúp Công an Hà Nội giành 3 điểm.

Trong khi đó, việc phòng ngự số đông cũng khiến Công an TP.HCM không có nhiều phương án phản công đủ sắc sảo. Khi bóng đến chân Cummings hoặc Olaha Mạnh Đức, các tiền đạo này phải đối diện với sự truy cản quyết liệt từ Văn Hậu - Việt Anh. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, CLB Công an Hà Nội đẩy cao tốc độ tấn công bởi họ muốn tìm kiếm chiến thắng trên sân nhà. Màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn bắt đầu diễn ra. Phút 58, Brayan Perea tì đè và kiến tạo thông minh cho Alan. Ngôi sao người Brazil dứt điểm trái phá mở tỉ số trận đấu cho CLB Công an Hà Nội.

Nhưng sai lầm ở hàng thủ khiến đội chủ nhà phải trả giá. Phút 69, Kevin nhận bóng thông minh từ đường chuyền của Williams Minh Hoàng. Nguyễn Filip lao ra cản phá và phạm lỗi. Quả phạt đền dành cho Công an TP.HCM. Williams Minh Hoàng đánh bại Nguyễn Filip trên chấm 11 mét gỡ hòa cho Công an TP.HCM.

Đội khách có quyền tiếc nuối khi Olaha Mạnh Đức và Cummings dứt điểm trúng cột dọc. Đến phút 81, từ pha tạt bóng rất hay của Stefan Mauk, Alan bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 cho Công an Hà Nội.

Kết quả này giúp Công an Hà Nội vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, ít hơn 2 điểm so với CLB Thép Xanh Nam Định.

Đội hình ra sân:

Công an Hà Nội

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Nguyễn Filip

TM

5

Đoàn Văn Hậu

6

Mauk Stefan Ingo

7

Cao Pendant Quang Vinh

9

Nguyễn Đình Bắc

10

Leonardo Artur De Melo

11

Lê Phạm Thành Long

68

Bùi Hoàng Việt Anh

72

Alan Sebastiao Alexandre

88

Lê Văn Đô

90

Perea Vargas Brayan Andres

Công an TP.HCM

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

89

Lê Giang Patrik

TM

5

Đinh Quang Kiệt

7

Olaha Mạnh Đức

8

Narvaez Solarte Juan Jose

9

Cummings Jason Steven

12

Da Silva Gomes Leonardo

17

Võ Minh Trọng

19

Nguyễn Thái Quốc Cường

27

Nguyễn Nhật Minh

33

Williams Minh Hoàng

58

Yamga Tientcheu Arthur Kevin