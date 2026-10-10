Ngoại binh tạo sức bật cho cuộc đua vô địch bóng chuyền nữ quốc gia

Hà Nội Tasco Auto đặt cược vào ngôi sao Serbia

Câu lạc bộ Hà Nội Tasco Auto chiêu mộ chủ công người Serbia Brankica Mihajlovic. Ảnh: FIVB

Vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 cho thấy vai trò quan trọng của ngoại binh trong cuộc đua thành tích. Hà Nội Tasco Auto từng sử dụng cầu thủ người Đức Ivana Vanjak và vươn lên dẫn đầu, qua đó cho thấy hiệu quả từ việc bổ sung nhân sự chất lượng. Bước vào giai đoạn 2, đội bóng Thủ đô tiếp tục lựa chọn một ngoại binh đẳng cấp quốc tế, lần này là chủ công Brankica Mihajlovic.

Sinh năm 1991, cao khoảng 1,90m, Mihajlovic là một trong những gương mặt nổi bật của bóng chuyền nữ Serbia trong hơn một thập kỷ qua. Cô từng cùng đội tuyển Serbia giành Huy chương bạc Olympic Rio 2016 và hai chức vô địch thế giới. Trong sự nghiệp thi đấu cấp câu lạc bộ, chủ công này từng góp mặt ở nhiều giải đấu hàng đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời khoác áo những đội bóng như Fenerbahçe, Zeren Spor (Thổ Nhĩ Kỳ), Volero Zurich (Thụy Sĩ), Monza (Italia)...

Điểm đáng chú ý ở Mihajlovic không chỉ nằm ở thể hình và khả năng tấn công, mà còn là kinh nghiệm thi đấu tại những môi trường có tính cạnh tranh cao. Với một đội bóng đang hướng tới thành tích tốt ở giai đoạn quyết định của mùa giải như Hà Nội Tasco Auto, sự hiện diện của chủ công người Serbia được kỳ vọng sẽ nâng chất lượng các phương án ghi điểm, đồng thời tạo thêm điểm tựa về bản lĩnh trong những thời điểm trận đấu căng thẳng.

Tuy nhiên, Hà Nội Tasco Auto chỉ đăng ký một ngoại binh ở vòng 2. Điều đó đồng nghĩa Mihajlovic sẽ là mắt xích quan trọng trong hệ thống tấn công, bên cạnh trách nhiệm của các cầu thủ nội. Nếu phát huy tốt khả năng phối hợp và hòa nhập nhanh với lối chơi chung, cô có thể tạo ra khác biệt cho đội bóng Thủ đô. Ngược lại, việc đặt nhiều kỳ vọng vào một ngoại binh cũng đòi hỏi đội phải có phương án phân phối sức tấn công hợp lý, tránh phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân.

Từ thành công ở vòng 1 với ngoại binh người Đức đến bản hợp đồng mới mang tên Mihajlovic, Hà Nội Tasco Auto cho thấy quyết tâm duy trì vị thế cạnh tranh. Dẫu vậy, ngoại binh chất lượng mới chỉ là một phần của bài toán thành tích; khả năng vận hành đội hình, sự ổn định của nội binh và cách xử lý những thời điểm quyết định vẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiến sâu của đội bóng.

12 ngoại binh, tám đội cùng tăng tốc

Chủ công người Serbia Brankica Mihajlovic (thứ tư từ trái sang) đến Hà Nội. Ảnh: Hà Nội Tasco Auto

Theo danh sách đăng ký, cả tám đội bóng nữ đều sử dụng ngoại binh tại giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia – Cúp Phân bón Cà Mau 2026. Tổng cộng có 12 cầu thủ nước ngoài, trong đó bốn đội đăng ký một người và bốn đội còn lại sử dụng tối đa hai ngoại binh.

Ngoài Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An đặt niềm tin vào Jess Mruzik (Mỹ); Ngân hàng Công Thương đăng ký Kashauna Williams (Mỹ); còn Geleximco Hưng Yên tăng cường Natchaya Tahae (Thái Lan). Đây là nhóm đội lựa chọn phương án một ngoại binh, qua đó dành phần lớn thời lượng thi đấu cho lực lượng nội binh và đặt trọng trách tạo khác biệt vào cầu thủ nước ngoài đã đăng ký.

Ở nhóm sử dụng hai ngoại binh, Hóa chất Đức Giang Lào Cai tiếp tục có bộ đôi người Thái Lan Tichaya Boonlert và Kuttika Kaewpin. LPBank Ninh Bình lựa chọn Miroslava Paskova (Bulgaria) cùng Warisara Seetaloed (Thái Lan). Binh chủng Thông tin – Binh đoàn 19 tăng cường hai tay đập người Mỹ Erika Pritchard và Temi Thomas-Ailara, trong khi Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đăng ký Sasipaporn Janthawisut (Thái Lan) và Claire Hoffman (Mỹ).

Danh sách này cho thấy các câu lạc bộ tiếp tục tìm kiếm những phương án tăng cường sức tấn công, đồng thời đa dạng hóa lựa chọn nhân sự theo nhu cầu chuyên môn. Đáng chú ý, có năm ngoại binh Mỹ góp mặt ở giai đoạn 2, bên cạnh các cầu thủ đến từ Serbia, Bulgaria, Thái Lan... Sự khác biệt về thể hình, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu quốc tế có thể làm phong phú lối chơi của các đội, nhưng hiệu quả cuối cùng còn phụ thuộc vào mức độ hòa nhập và sự ăn ý với đồng đội.

Việc cả tám đội đều sử dụng ngoại binh cũng khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó lường hơn. Khi chất lượng lực lượng được bổ sung, các đội không chỉ cần những tay đập có khả năng ghi điểm mà còn phải bảo đảm sự cân bằng trong phòng thủ, bước một và tổ chức chiến thuật. Ngoại binh có thể tạo đột biến, song không thể thay thế hoàn toàn vai trò của tập thể.

Giai đoạn 2 giải đấu diễn ra từ ngày 14 đến 25-10 tại Vĩnh Long. Với 12 ngoại binh cùng góp mặt, cuộc đua giành bốn suất vào bán kết và cạnh tranh chức vô địch được dự báo quyết liệt. Hà Nội Tasco Auto là một trong những đội đáng chú ý khi tiếp tục đầu tư vào ngôi sao quốc tế, nhưng để biến tham vọng thành kết quả, đội bóng Thủ đô vẫn cần sự đồng đều của toàn đội và khả năng duy trì phong độ trong chặng đường quyết định.