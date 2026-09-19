Ngoại binh cao hơn 2m gia nhập CLB Công an Nhân dân

Gonzalo Fornari

Đầu mùa, CLB Công an Nhân dân ký hợp đồng với chân sút Santos Thaileon, “vua phá lưới” giải hạng Nhất 2025/26 trong màu áo CLB Quy Nhơn United. Tuy nhiên, chân sút người Brazil này lại không được HLV Nguyễn Đức Thắng đăng ký ở trận gặp Long An ở vòng 1 Giải hạng Nhất 2026/27.

Nhằm tăng cường cho mục tiếu thăng hạng và Cúp Quốc gia, CLB Công an Nhân dân nhắm đến Gonzalo Fornari,cầu thủ gây sự chú ý đặc biệt với chiều cao đến 2m01. Mùa rồi, chân sút 26 tuổi này thi đấu cho CLB Busan IPark ở K-League 2, ghi 7 bàn.