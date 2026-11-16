Ngoài án tù chung thân, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ còn phải trả giá thế nào?

Theo Thông tin Chính phủ, chiều 16/11, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Đây là phán quyết trong phiên tòa sơ thẩm xét xử 185 bị cáo liên quan đến đại án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối quy mô lớn vừa bị triệt phá.

Cụ thể, Phó Đức Nam bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ. Ảnh: Thông tin Chính phủ.

Lê Khắc Ngọ, được xác định là cánh tay phải của Nam, cũng nhận mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 11 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Theo báo VietNamNet, về dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền còn bị chiếm đoạt. Cụ thể, bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ phải liên đới bồi thường phần lớn số tiền đã chiếm đoạt, trong đó Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm hơn 822 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ chịu trách nhiệm hơn 510 tỷ đồng.

Bị cáo Phó Đức Nam. Ảnh: Thông tin Chính phủ.

Đối với 3 thành viên thuộc “tổ tư vấn” của Nam, bị cáo Phạm Trường Sơn, cựu công an, bị tuyên phạt 6 năm tù; Nguyễn Bá Sơn, cựu luật sư, lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Thanh Phong, cựu công an và là anh trai của bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam), nhận mức án 9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài tội danh trên, Nguyễn Thanh Phong còn bị xét xử về tội “Rửa tiền” do cùng Nam góp tiền mua đất. Với hành vi này, bị cáo bị tuyên phạt thêm 5 năm tù, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Thông tin Chính phủ.

Trong cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), chủ Ví Ngân lượng, bị tuyên phạt 10 năm tù vì hành vi giúp Phó Đức Nam rửa 320 tỷ đồng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo.

Không có căn cứ giám định tâm thần đối với Mr Pips

Về đề nghị giám định tâm thần đối với Phó Đức Nam, cơ quan tiến hành tố tụng xác định không có căn cứ pháp lý và thực tiễn để thực hiện. Các tài liệu điều tra thể hiện bị cáo có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo kết quả kiểm tra lâm sàng do bệnh viện thông báo, Nam không có biểu hiện bất thường ở 6 lĩnh vực nhận thức, gồm: sự chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng thị giác - vận động và nhận thức xã hội.

Hội đồng xét xử cũng quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ các tài sản đã thu giữ của Phó Đức Nam, bạn gái và bố mẹ bị cáo. Những tài sản này gồm bất động sản, ô tô, vàng, ngoại tệ, hàng hiệu và các tài sản có giá trị khác.

Việc tiếp tục quản lý, kê biên tài sản nhằm phục vụ công tác thi hành án và điều tra giai đoạn 2 của vụ án.