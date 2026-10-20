Ngoài 60 tuổi, tôi không cần chồng tặng hoa ngày 20/10, chỉ mong ông luôn nhớ một điều

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, câu chuyện về bà Võ Thị Ba - “Người mẹ Bàn Cờ” - gợi nhắc về một thế hệ phụ nữ đã dành cả cuộc đời cho gia đình và Tổ quốc. Chồng hy sinh, một mình nuôi các con giữa những năm tháng chiến tranh, bà vẫn âm thầm che chở cán bộ, biến nhà bảo sanh thành căn cứ cách mạng và truyền ngọn lửa lý tưởng cho các con. Từ những lựa chọn lặng lẽ mà kiên định, bà để lại câu chuyện đẹp về bản lĩnh, lòng yêu nước và sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam.