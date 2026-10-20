Ngoài 60 tuổi, tôi không cần chồng tặng hoa ngày 20/10, chỉ mong ông luôn nhớ một điều
Đi qua hơn nửa cuộc đời, người phụ nữ nhận ra rằng hoa hay quà tặng chưa bao giờ là điều quan trọng nhất trong hôn nhân. Điều bà mong mỏi ở tuổi xế chiều chỉ là dù năm tháng có trôi qua, con cái đã trưởng thành, mái tóc đã bạc màu, chồng vẫn nhớ rằng người phụ nữ bên cạnh mình cũng cần được yêu thương, quan tâm và sẻ chia.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ngoai-60-tuoi-toi-khong-can-chong-tang-hoa-ngay-20-10-chi-mong-ong-luon-nho-mot-dieu-172261020111012136.htm