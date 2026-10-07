Ngoài 60 tuổi, muốn tránh đau lưng hãy thay đổi một số thói quen hàng ngày

NỘI DUNG: 1. Vì sao người cao tuổi dễ đau lưng? 2. Muốn tránh đau lưng, hãy thay đổi từ những việc rất nhỏ 3. Đừng "đầu hàng" cơn đau lưng vì nghĩ đó là tuổi già

"Đau lưng, mỏi gối – chuyện của tuổi già" là câu nói quen thuộc đến mức nhiều người xem đau lưng như một điều tất yếu khi bước qua tuổi 60.

Chính suy nghĩ này khiến người đang đau lưng dễ lo lắng quá mức, còn người chưa đau lại chờ đợi một ngày nào đó bệnh sẽ xuất hiện. Thực tế, tuổi tác làm tăng nguy cơ đau lưng nhưng không có nghĩa cứ ngoài 60 tuổi là phải sống chung với đau lưng. Nhiều yếu tố liên quan đến tư thế, vận động và lối sống có thể thay đổi được.

1. Vì sao người cao tuổi dễ đau lưng?

Theo tuổi, cột sống và các cấu trúc nâng đỡ cột sống có những thay đổi tự nhiên: đĩa đệm giảm lượng nước và độ đàn hồi, khớp liên mỏm thoái hóa, cơ bắp giảm khối lượng và sức mạnh, xương có thể giảm mật độ. Những thay đổi này khiến cột sống kém linh hoạt và khả năng chịu tải giảm dần.

"Đau lưng, mỏi gối – chuyện của tuổi già" là câu nói quen thuộc đến mức nhiều người xem đau lưng như một điều tất yếu khi bước qua tuổi 60. Ảnh M.H

Nhưng "tuổi già" không phải nguyên nhân duy nhất. Những gì chúng ta làm với cột sống trong hàng chục năm trước đó cũng để lại dấu ấn. Công việc phải mang vác nặng, ngồi lâu, ít vận động, thường xuyên cúi hoặc xoay người sai tư thế, thừa cân, hút thuốc… có thể góp phần làm tăng gánh nặng lên cột sống.

Vì vậy, đau lưng ở tuổi 60 có thể là kết quả của cả quá trình tích lũy lâu dài chứ không phải đột nhiên xuất hiện chỉ vì một ngày bước sang tuổi 60.

2. Muốn tránh đau lưng, hãy thay đổi từ những việc rất nhỏ

Điều đầu tiên là đừng để cơ thể quá ít vận động. Nhiều người cao tuổi vì sợ đau lưng nên hạn chế đi lại, nằm hoặc ngồi nhiều. Cách này có thể khiến cơ lưng, cơ bụng và cơ chân yếu hơn, khả năng giữ ổn định cột sống giảm và càng dễ đau khi vận động trở lại.

Nên duy trì vận động phù hợp như đi bộ, tập sức mạnh, các bài tập thăng bằng và vận động linh hoạt. Quan trọng là tập đều đặn, vừa sức và tăng dần, thay vì thỉnh thoảng vận động quá mức.

Khi ngồi, nên giữ tư thế tương đối thoải mái, tránh ngồi liên tục quá lâu. Khi đứng lên, cúi xuống hoặc lấy đồ vật, cần hạn chế tư thế cúi gập và xoay người đột ngột.

Đặc biệt, khi nâng vật nặng, nên đưa vật lại gần cơ thể, dùng sức của chân và hông, tránh vừa cúi vừa xoay người để nhấc vật. Đây là thói quen tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa bảo vệ cột sống.

Kiểm soát cân nặng, không hút thuốc, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và duy trì sức khỏe xương cũng là những yếu tố quan trọng.

Hãy bắt đầu từ hôm nay bằng những việc rất đơn giản: bớt ngồi lâu, tăng vận động, giữ tư thế đúng, nâng vật đúng cách, duy trì cơ bắp và kiểm soát cân nặng. Ảnh Sở Y tế HN

3. Đừng "đầu hàng" cơn đau lưng vì nghĩ đó là tuổi già

Đau lưng mới xuất hiện, đau kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần không nên mặc nhiên quy cho tuổi tác. Đặc biệt, người trên 60 tuổi cần đi khám khi đau lưng kèm sốt, sụt cân không chủ ý, đau về đêm, tiền sử ung thư, chấn thương, yếu hoặc tê chân tiến triển, rối loạn tiểu tiện – đại tiện, hoặc đau ngày càng tăng.

Người cao tuổi cũng cần lưu ý nguy cơ loãng xương. Đôi khi một cú ngã nhẹ hoặc thậm chí một động tác sinh hoạt bình thường cũng có thể gây gãy xương đốt sống ở người loãng xương.

Thông điệp dành cho cộng đồng: Ngoài 60 tuổi không có nghĩa là phải chấp nhận đau lưng. Cột sống cũng giống như nhiều cơ quan khác: càng được sử dụng đúng cách, vận động hợp lý và bảo vệ trong suốt cuộc đời, càng có cơ hội duy trì chức năng tốt khi về già. Đừng đợi đến khi đau lưng mới bắt đầu chăm sóc cột sống. Hãy bắt đầu từ hôm nay bằng những việc rất đơn giản: bớt ngồi lâu, tăng vận động, giữ tư thế đúng, nâng vật đúng cách, duy trì cơ bắp và kiểm soát cân nặng.