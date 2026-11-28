Sự kiện gồm nhiều hoạt động tưởng niệm, tọa đàm học thuật, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản, góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị lịch sử, tư tưởng, văn hóa của Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm trong đời sống đương đại.

Quần thể khu di tích am, chùa Ngọa Vân và Làng Thiền Ngọa Vân (Quảng Ninh)

Tuần Di sản do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Quảng Ninh chủ trì, Công ty CP Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử phối hợp thực hiện, nhân dịp Đại lễ tưởng niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và hướng tới kỷ niệm 768 năm ngày Ngài đản sinh.

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Ngọa Vân là vùng đất có vị trí đặc biệt, gắn với những năm tháng cuối đời tu hành và hóa Phật của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Sau khi nhường ngôi, Ngài xuất gia, tu hành và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần người Việt.

Với hệ thống am, chùa, tháp cùng cảnh quan núi rừng đặc trưng, Ngọa Vân không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là không gian lưu giữ những dấu tích lịch sử quan trọng về Phật hoàng Trần Nhân Tông và tiến trình phát triển của Phật giáo Việt Nam.

Việc tổ chức Tuần Di sản được kỳ vọng góp phần mở rộng cách tiếp cận di sản, kết nối nghiên cứu, bảo tồn với các hoạt động sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa.

Việc tổ chức Tuần Di sản được kỳ vọng góp phần mở rộng cách tiếp cận di sản, kết nối nghiên cứu, bảo tồn với các hoạt động sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa

Mở đầu chuỗi hoạt động vào ngày 8.12 là chương trình khai mạc và Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Đáng chú ý, chương trình “Đêm thiêng Ngọa Vân” sẽ diễn ra tại am, chùa Ngọa Vân vào đúng thời khắc Phật hoàng nhập Niết bàn, tạo không gian để tăng ni, Phật tử và đại chúng tưởng niệm, tri ân công hạnh của Ngài.

Trong khuôn khổ khai mạc, Ban Tổ chức sẽ ra mắt hai ấn phẩm gồm Thơ, kệ Tam Tổ Trúc Lâm và sách ảnh nghệ thuật Di sản - Phật giáo - Đời sống: Hòa Quang Đồng Trần. Hoạt động giới thiệu tác phẩm, giao lưu về di sản thơ, kệ của các vị Tổ Thiền phái Trúc Lâm cũng được tổ chức.

Từ ngày 9-11.12, không gian trưng bày sách, ảnh, tư liệu và các tác phẩm văn học nghệ thuật tiếp tục mở cửa phục vụ công chúng. Các hoạt động hội thơ, diễn thơ, giao lưu với tác giả, nghệ sĩ, thiền trà, chiếu phim tư liệu sẽ mang đến những hình thức tiếp cận đa dạng về cuộc đời, hành trạng của Phật hoàng Trần Nhân Tông và vùng đất Ngọa Vân.

Một trong những nội dung trọng tâm là tọa đàm Tuệ Trung Thượng Sĩ, diễn ra ngày 12.12, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giảng viên, tăng ni và những người quan tâm.

Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2026 hướng tới tạo không gian gặp gỡ giữa các nhà nghiên cứu, tăng ni, văn nghệ sĩ, Phật tử, du khách và những người yêu mến văn hóa dân tộc

Tọa đàm tập trung trao đổi về thân thế, hành trạng, tư tưởng Thiền học và giá trị văn học của Tuệ Trung Thượng Sĩ; đồng thời làm rõ ảnh hưởng của Ngài đối với Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng như quá trình hình thành, phát triển của Thiền phái Trúc Lâm.

Cũng trong ngày 12.12, Ban Tổ chức sẽ công bố, trao giải cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Ngọa Vân và Phật hoàng Trần Nhân Tông, kết hợp biểu diễn, giao lưu âm nhạc giữa các tác giả, nghệ sĩ với công chúng.

Hoạt động hướng tới khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, đưa những giá trị di sản đến gần hơn với cộng đồng thông qua ngôn ngữ văn học và âm nhạc.

Từ ngày 13-18.12, các hoạt động trưng bày, thiền trà, chiếu phim tư liệu, diễn thơ và trải nghiệm văn hóa tiếp tục được duy trì. Trong đó, chương trình “Về chốn Tổ” tạo cơ hội để du khách tìm hiểu di sản thông qua trải nghiệm cáp treo, tham quan, thưởng thức bữa cơm chay và khám phá lịch sử, văn hóa Ngọa Vân.

Ngày 18.12 cũng có chương trình trải nghiệm trong ngày hướng tới Lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Khép lại Tuần Di sản, vào ngày 19.12 là Lễ kỷ niệm 768 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông đản sinh và chương trình bế mạc. Đây là dịp ôn lại cuộc đời, hành trạng và những đóng góp của Ngài đối với dân tộc, Phật giáo Việt Nam; đồng thời nhìn lại kết quả các hoạt động, trao đổi về giá trị tư tưởng, văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm trong đời sống hiện nay.

Với tinh thần lấy văn hóa để quảng bá giá trị văn hóa, Tuần Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2026 hướng tới tạo không gian gặp gỡ giữa các nhà nghiên cứu, tăng ni, văn nghệ sĩ, Phật tử, du khách và những người yêu mến văn hóa dân tộc.

Thông qua sự kết hợp giữa tưởng niệm, nghiên cứu, trưng bày, sáng tạo nghệ thuật và trải nghiệm trực tiếp, chương trình không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà còn mở rộng khả năng kết nối di sản Ngọa Vân với cộng đồng và đời sống đương đại.