Ngô Thế Vinh giành huy chương đồng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Theo đó, Thế Vinh tranh tài ở hạng cân 67 kg nam. Võ sĩ sinh năm 2005 đã lọt vào đến trận bán kết trước khi dừng bước tại đây, qua đó giành tấm huy chương đồng cho Karate Gia Lai.

Ngô Thế Vinh (trái) giành huy chương đồng ở hạng cân 67 kg nam. Ảnh: ĐVCC

Thế Vinh là 1 trong số 11 vận động viên của đoàn Karate Gia Lai tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Anh là võ sĩ có nhiều cơ hội thi đấu cọ xát trong nước và quốc tế, trong đó có Giải Vô địch Karate Đông Nam Á 2023 tổ chức tại Philippines.

Sau Thế Vinh, đoàn Gia Lai sẽ trông chờ huy chương vào nội dung cá nhân của Nguyễn Thị Hà Phương và 2 nội dung đồng đội. Với tấm huy chương đồng của môn Karate, đoàn thể thao Gia Lai đang có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.