Ngày 16/10, 33 nghệ sĩ của show Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai có buổi tổng duyệt quan trọng cho concert. Các nghệ sĩ mặc áo mưa, tích cực tập luyện cho buổi mở màn diễn ra vào tối mai (17/10) tại TP.HCM.

Ở hậu trường, người thân của dàn anh tài cũng có mặt để tiếp sức, động viên các nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, Will chia sẻ khoảnh khắc Ngô Thanh Vân đưa bé Gạo (tên gọi ở nhà của con gái Huy Trần - Ngô Thanh Vân) đến địa điểm diễn ra buổi tổng duyệt. Cô bé diện set đồ dễ thương, nhiều màu sắc. Trong khi đó, Ngô Thanh Vân mặc trang phục đơn giản, không trang điểm. Will và Jun Phạm tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để chơi với bé Gạo.

Ngô Thanh Vân đưa con gái đến ủng hộ Jun Phạm, Will. Ảnh: @will.

Trong khoảng thời gian Will và Jun Phạm thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai, Ngô Thanh Vân cũng thường xuyên dành lời động viên tới hai đàn em. Will, Jun Phạm là hai cựu thành viên của nhóm nhạc 365 do Ngô Thanh Vân phát hiện và đào tạo.

Trở lại với show Anh trai vượt ngàn chông gai, những ngày qua, các anh tài nỗ lực tập luyện, chạy chương trình dưới thời tiết mưa gió. Trên trang cá nhân, họ chăm chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Đáng chú ý, các thành viên của Nhà Soạn Nhạc gồm các thành viên như Hà An Huy, Hoàng Tôn, Thỏ, Hồ Đông Quan, OSAD diện trang phục siêu nhân tại buổi tổng duyệt concert. Dàn nghệ sĩ nhảy, đeo mặt nạ trùm kín mặt, sau đó trình diễn trên sân khấu.

Clip ghi lại những hình ảnh này thu hút lượng yêu thích và bàn luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Các thành viên của Nhà Soạn Nhạc gồm Hà An Huy, Hoàng Tôn, Thỏ, Hồ Đông Quan, OSAD gây chú ý với trang phục siêu nhân. Ảnh: @buidainghia.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 diễn ra trong hai đêm 17 và 18/10 tại TP.HCM. Chương trình dự kiến thu hút hơn 40.000-50.000 khán giả trong mỗi đêm. 33 nghệ sĩ gồm những cái tên như Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình, Jun Phạm, Will.... sẽ quy tụ trong các concert.

Chương trình mở bán vé vào giữa tháng 8 và nhanh chóng hết vé chỉ trong thời gian ngắn. Hạng vé cao nhất có giá 10 triệu đồng. Thực tế, sức hút của Anh trai vượt ngàn chông gai không phải điều mới xuất hiện ở mùa thứ hai. Mùa đầu tiên của chương trình đã tổ chức 8 concert và các đêm diễn đều ghi nhận tình trạng cháy vé.