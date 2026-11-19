Ngô Thanh Vân hiện có 1 cô con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi, tên thân mật là Gạo. Mới đây, nữ diễn viên cho biết chị đang tập trung tìm trường cho con đi học mầm non sớm. Nữ diễn viên cho biết, chị quyết định để con đi học mầm non sớm vì chị muốn tranh thủ thời gian vàng phát triển trí não của trẻ dưới 2 tuổi.

Sau khi cho con học khảo sát ở 10 trường mầm non quốc tế khu vực Thảo Điền, Ngô Thanh Vân rút ra 5 tiêu chí lựa chọn. Đầu tiên, Ngô Thanh Vân lựa chọn trường cho trẻ học thông qua các hoạt động vui chơi chứ không chỉ đơn thuần là để các con tự chơi cho vui: “Cùng là trò chơi xếp hình nhưng thay vì để con chơi rồi thôi, cô có thể gợi mở để con thử cách khác, tự giải quyết vấn đề mà không làm thay”.

Tiêu chí thứ 2 được Ngô Thanh Vân lựa chọn là: “Tự do nhưng phải có cấu trúc và nguyên tắc”. Nữ diễn viên cho hay, ở nhà chị dạy con cách dọn dẹp, biết chờ đợi, hiểu cách cuộc sống vận động và theo đó chị “muốn trường xây dựng những thói quen cơ bản đó thông qua sự lặp lại, nhất quán chứ không ép con vào khuôn khổ”.

Tiêu chí thứ 3 theo Ngô Thanh Vân là: “Giáo viên phải thật sự kiên nhẫn và hiểu tâm lý trẻ”. Nữ diễn viên cho hay chị quan sát rất kỹ cách các cô phản ứng khi các em bé không hợp tác cô có kiên nhẫn giải thích, cho trẻ cơ hội thử lại hay không… Vì theo chị: “Cách người lớn phản ứng khi trẻ gặp khó khăn quan trọng hơn rất nhiều so với 1 tiết học hoàn hảo”.

Bé Gạo là con gái của cặp đôi nổi tiếng Ngô Thanh Vân và Huy Trần.

Tiếp theo, Ngô Thanh Vân muốn trường học phải có “môi trường tạo cơ hội vận động và tương tác mỗi ngày” cho trẻ. Cuối cùng, nữ diễn viên đưa ra tiêu chí: “Trường phải tôn trọng nhịp thích nghi của từng em bé”. Theo đó, nữ diễn viên đặc biệt đánh giá cao những ngôi trường cho phép mẹ hoặc bảo mẫu đồng hành cùng bé trong giai đoạn đầu.

Ngô Thanh Vân thừa nhận trong số 10 trường chị đã khảo sát, chị chỉ lựa chọn được 1 ngôi trường đáp ứng được gần đủ các tiêu chí mà chị đưa ra. “Mình không chọn một ngôi trường có nhiều thứ dạy con nhất mà chọn nơi biết cách giúp con học từ những điều nhỏ nhất. Giáo dục sớm không phải là giúp con đi trước người khác mà là xây dựng nền tảng đủ tốt để con bước đi trên đôi chân của chính mình”.

Ngô Thanh Vân đã cho con gái học thử 10 trường, đưa ra 5 tiêu chí để chọn trường mầm non cho con.

Rất nhanh chóng, những chia sẻ của Ngô Thanh Vân nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cư dân mạng, nhất là hội “mẹ bỉm sữa”. Tuy nhiên, thay vì ủng hộ hay khen ngợi sự kỹ lưỡng của Ngô Thanh Vân trong việc chọn trường mầm non cho con, nhiều mẹ bỉm nhận định những gì nữ diễn viên đưa ra chỉ là lý thuyết mà thôi.

Theo những người này, Ngô Thanh Vân chưa thực sự trải qua giai đoạn cho con đi học mầm non nên tiêu chí chọn trường vẫn còn rất “xa vời”. Với những gì họ đã trải nghiệm, tiêu chí quan trọng nhất mà các ông bố bà mẹ nên quan tâm khi chọn trường mầm non cho con chính là cách giáo viên ứng xử với con.

Ngoài ra, họ cũng nhận định một trong những yếu tố đáng quan tâm khi chọn trường mầm non cho trẻ chính là thực đơn các bữa ăn tại trường. Hiện, chia sẻ của Ngô Thanh Vân vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng./.