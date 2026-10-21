Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mùa nước nổi ở miền Tây Nam Bộ

Khi mùa nước nổi về, những cánh đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long khoác lên mình một diện mạo khác hẳn. Mặt nước trải rộng, những thảm lá xanh nối tiếp nhau, điểm xuyết sắc hồng của hàng nghìn bông hoa súng đang vươn lên giữa dòng nước.

Tại Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh, mùa nước nổi không chỉ tạo nên một bức tranh thiên nhiên giàu sức sống, mà còn mở ra mùa thu hoạch đặc biệt, gắn bó với sinh kế và đời sống văn hóa của người dân địa phương.

Giữa không gian sông nước mênh mang, những chiếc xuồng nhỏ lặng lẽ di chuyển qua cánh đồng hoa, mang theo những bó súng vừa được thu hoạch. Một khung cảnh bình dị, nhưng đủ sức níu chân bất cứ ai muốn khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của miền Tây Nam Bộ./.