Ngô Lỗi gây tiếc nuối trong lần đầu tranh giải Ảnh đế Kim Kê

Tại lễ trao giải Kim Kê lần thứ 39 diễn ra tối 10/11 ở Hạ Môn, Trung Quốc, Ngô Lỗi không giành được danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc. Chiếc cúp Ảnh đế năm nay thuộc về Lương Gia Huy với màn thể hiện trong bộ phim Bắt Phong Truy Ảnh. Dù chưa thể có chiến thắng đầu tiên tại giải thưởng điện ảnh danh giá này, việc lần đầu được đề cử ở hạng mục Nam chính vẫn đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong hành trình trưởng thành của Ngô Lỗi.

Trước thềm lễ trao giải, tên tuổi Ngô Lỗi nhận được nhiều sự quan tâm khi anh góp mặt trong danh sách năm ứng viên tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Nam diễn viên được đề cử nhờ vai Triệu Cát Hổ trong Quần Tinh Thiểm Diệu Thời. Đây là lần đầu tiên anh có tên trong danh sách đề cử Ảnh đế Kim Kê, tạo thêm dấu mốc mới sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh.

Ngô Lỗi vui mừng hạnh phúc trong lần đầu nhận đề cử Ảnh đế Kim Kê.

Trong tác phẩm, Ngô Lỗi hóa thân thành Triệu Cát Hổ, nhân vật gắn với hành trình nghiên cứu hàng không vũ trụ của Trung Quốc trong thập niên 1970. Vai diễn đòi hỏi nam diễn viên thể hiện hình ảnh một người trẻ theo đuổi lý tưởng, đối diện với những thử thách trong công việc và cuộc sống. Khác với hình tượng thanh xuân thường gắn liền với tên tuổi Ngô Lỗi, nhân vật lần này cho thấy nỗ lực của anh trong việc lựa chọn những vai diễn có chiều sâu và bối cảnh khác biệt.

Đường đua năm nay có sự góp mặt của nhiều đối thủ đáng chú ý. Bên cạnh Ngô Lỗi là Lương Gia Huy với vai Phó Long Sinh trong Bắt Phong Truy Ảnh, Đàn Kiện Thứ trong Chấn Nhĩ Dục Lung, Tưởng Kỳ Minh với Phi Hành Gia và Tưởng Long trong 10 Gian Đội Cảm Tử. Đây đều là những diễn viên có màu sắc riêng, khiến cuộc cạnh tranh ở hạng mục Nam chính nhận được sự quan tâm trước giờ công bố kết quả.

Trước đêm trao giải, Ngô Lỗi từng có cuộc gặp gỡ đáng chú ý với Lương Gia Huy tại sự kiện dành cho các nghệ sĩ được đề cử. Khi nhìn thấy đàn anh, nam diễn viên chủ động tiến đến ôm và hỏi thăm. Anh cũng chia sẻ cảm giác hồi hộp trước lễ trao giải. Khoảnh khắc này được khán giả chú ý bởi sự thân thiện của hai nghệ sĩ, đồng thời tạo nên hình ảnh đẹp giữa những người cùng góp mặt trong một cuộc đua giải thưởng.

Vai diễn Triệu Cát Hổ đánh dấu nỗ lực của Ngô Lỗi khi thử sức với nhân vật có bối cảnh và chiều sâu khác biệt.

Kết quả cuối cùng, Lương Gia Huy được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Ngô Lỗi khép lại lần đầu tranh giải Kim Kê mà chưa có chiếc cúp trong tay. Tuy nhiên, việc được đặt cạnh những diễn viên giàu kinh nghiệm như Lương Gia Huy đã là sự ghi nhận đáng kể đối với nam diễn viên trẻ.

Từ một diễn viên trưởng thành trước mắt khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình, Ngô Lỗi đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động sang điện ảnh và thử sức với những nhân vật phức tạp hơn. Lần đề cử Kim Kê đầu tiên có thể chưa mang đến chiến thắng, nhưng là dấu mốc cho thấy anh đang được nhìn nhận ở một vị trí mới trong sự nghiệp.