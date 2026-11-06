Ngô Lan Hương: Từ cô gái cover YouTube đến hành trình 11 năm 'lì' với âm nhạc

Lì lợm, may mắn và đa dạng với giấc mơ âm nhạc

Tối 28/10, Ngô Lan Hương phát hành MV Khởi Lên, đánh dấu lần đầu nữ ca sĩ thử nghiệm chất liệu dân gian đương đại trong âm nhạc. MV mở đầu bằng hình ảnh cô gái ôm đàn guitar hát trong nhà vệ sinh, gợi nhắc những video cover từng giúp Ngô Lan Hương được khán giả biết đến. Từ căn phòng nhỏ ngày ấy đến những sân khấu lớn hiện tại, hình ảnh này cũng trở thành điểm khởi đầu cho câu chuyện nhìn lại hành trình hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Nếu miêu tả hành trình âm nhạc của mình, Ngô Lan Hương sẽ dùng 3 từ gì?

Ngô Lan Hương: Hương đã bắt đầu đăng những clip đầu tiên lên YouTube từ năm 2015. Đến bây giờ cũng phải hơn 11 năm rồi. Đó là một quãng đường rất dài và Hương khá là “lì” với con đường này. Có những lúc mình cảm thấy sao mà đi lâu thế, mãi chưa tới, nhưng mình vẫn bám trụ với ý niệm và đam mê của mình. Cho đến bây giờ, Hương thấy mình đã có những thành quả nhất định.

Từ thứ hai là “may mắn”, bởi nếu không có may mắn thì kể cả có lì đến đâu, Hương cũng chưa chắc đã có được những gì đang có hôm nay. Hương nghĩ là khi mà làm một công việc gì đấy bằng tất cả sự đam mê và một cái tâm sáng thì cứ từng bước từng bước mình đi, giống như kiểu là ông trời và tổ nghề sẽ "chứng tâm" cho mình, và sẽ đem lại sự may mắn để hỗ trợ cho con đường của mình đi nó đỡ chông chênh đi một tí.

Từ cuối cùng là “đa dạng”. Hành trình sự nghiệp của Hương trải qua nhiều giai đoạn và sắc thái khác nhau: Từ cover trên YouTuber, vlogger chuyển sang TikToker trong thời kỳ đại dịch COVID-19, cho đến khi chính thức được công nhận là ca/nhạc sĩ. Hương sở hữu nhiều màu giọng và thể loại nhạc đa dạng, thường được khán giả nhận xét là "một cổ họng giả nhiều giọng hát". Con đường sự nghiệp của Hương có rất nhiều era và màu sắc phong phú.

“Khởi lên” và những ý niệm tốt lành trong âm nhạc

Với ca khúc Khởi lên, Ngô Lan Hương bắt đầu sáng tác từ ý nghĩa của chữ “Khởi” - bắt đầu, tạo dựng và cố gắng hướng đến một điều gì đó. Từ những ước mơ nhỏ bé, mối nhân duyên trong cuộc sống đến lời cầu chúc cho những điều tốt đẹp, nữ ca sĩ gửi gắm nhiều suy nghĩ cá nhân vào phần ca từ.

Dù MV có hình ảnh gợi lại hành trình nghệ thuật của mình, cô chia sẻ ban đầu không chủ đích xây dựng toàn bộ sản phẩm thành câu chuyện tự sự. Những hình ảnh được lựa chọn trước hết vì phù hợp với lời bài hát, rồi từ đó gợi lên những liên tưởng về chính Ngô Lan Hương.

Một trong những chi tiết được khán giả chú ý trong MV là hình ảnh cô gái cover ngày trước. Liệu Ngô Lan Hương có chủ đích tái hiện hành trình âm nhạc của mình qua những hình ảnh này không?

Ngô Lan Hương: Thực ra, Hương phải chia sẻ thành thật là ban đầu, ý tưởng làm MV không hẳn để xây dựng hành trình của Ngô Lan Hương từ ngày xưa đến bây giờ. Hương đưa vào những hình ảnh phù hợp với lời của bài hát. Khi viết câu “Khởi lên từ những ước mơ nhỏ nhoi”, Hương liên tưởng đến chính mình ngày xưa, một cô gái cover trên YouTube, rồi từng bước dựng xây đến ngày được khán giả đón nhận. Vì vậy, Hương đưa hình ảnh cô gái trong nhà vệ sinh quay trở lại với mọi người.

Ngô Lan Hương chia sẻ về ý tưởng cho ca khúc và MV Khởi lên.

Còn khi nghĩ đến tinh thần màu sắc, phấn khởi của Khởi Lên, Hương liên tưởng đến cộng đồng LGBT+, đặc biệt là các bạn Drag Queen - những người luôn cháy hết mình, sống hết mình và thể hiện bằng tất cả những gì mình có trên sân khấu. Hương nghĩ giai điệu, ca từ và màu sắc MV này mà có các bạn tham gia thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Đó cũng là một trong những buổi quay MV khiến Hương vui nhất từ trước đến giờ.

Không còn áp lực phải chứng minh mình là một ca sĩ

Nhìn lại Ngô Lan Hương của những năm đầu đi hát, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân hiện tại tự tin và vững vàng hơn rất nhiều. Cô gái tuổi 17 ngày ấy có thể tràn đầy năng lượng nhưng cũng mang không ít tự ti về ngoại hình, vóc dáng và khả năng âm nhạc. Sau hơn một thập kỷ, những trải nghiệm trong nghề giúp cô hiểu rõ bản thân, biết mình muốn làm gì và không còn quá dễ bị tác động bởi những lời bàn tán bên ngoài.

Có một điều đặc biệt mà Ngô Lan Hương nhận ra trong giai đoạn gần đây: Cô không còn phải liên tục tìm kiếm sự công nhận từ khán giả như trước.

Có điều gì mà Ngô Lan Hương hiện tại không cần phải chứng minh nữa?

Ngô Lan Hương: Đầu năm 2026 trở về trước, Hương luôn khao khát muốn mọi người công nhận Hương là một ca sĩ, nhạc sĩ thực thụ, nghiêm túc và chuyên nghiệp theo đuổi con đường này, chứ không phải một cô gái dạo chơi cover YouTube hay TikTok. Dù đạt được một số thành tích như Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Hương vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn cần chứng minh nhiều hơn nữa.

Nhưng đến bây giờ, Hương đã bình thản hơn trong chuyện tìm kiếm sự chú ý và công nhận từ mọi người. Đó cũng là lý do mình ra bài Khởi lên. Ca khúc này thực sự rất vui, Hương ra mắt vì nó vui và làm mình thấy vui, chứ không phải để mọi người phải công nhận mình là người làm nhạc siêu phàm hay gì cả. Mình quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc và con người nghệ sĩ của mình. Giờ Hương không còn gồng mình lên để chứng minh bản thân nữa rồi.

Dù vậy, sự bình thản ấy không có nghĩa Ngô Lan Hương chưa từng chạnh lòng trước những khoảng thời gian sự nghiệp chững lại. Nữ ca sĩ nhớ về một đêm Giao thừa cách đây vài năm, khi đồng nghiệp tất bật chạy đêm diễn Giao thừa còn mình ở nhà đắp chăn xem phim, chờ pháo hoa. Khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra bản thân cũng khao khát được đứng trên sân khấu vào thời điểm đặc biệt như vậy.

Từ trải nghiệm đó, Ngô Lan Hương dần học cách không so sánh hành trình của mình với người khác. Thay vì đặt mục tiêu xa như phải trở thành ngôi sao ở một độ tuổi nhất định, cô chỉ lên kế hoạch trong khoảng 6 tháng đến một năm, từ sản phẩm mới, hình ảnh cá nhân đến cách kết nối với người hâm mộ.

“Những thứ xung quanh là biến số, chỉ có bản thân mình là hằng số thôi - thứ mình có thể kiểm soát được” Ngô Lan Hương chia sẻ.

Có lẽ cũng bởi đã hiểu và trân trọng hành trình của mình hơn, khi được hỏi sẽ nhắn nhủ điều gì nếu có cơ hội gặp lại Ngô Lan Hương năm 17 tuổi, nữ ca sĩ lại không nghĩ mình cần đưa ra lời khuyên nào. “Phải có cô 17 tuổi ngô ngố nhiệt tình như thế thì mới có Ngô Lan Hương như bây giờ. Kệ, cô thích làm sao làm, cứ theo đúng đường lối đấy mà đi!”, cô chia sẻ.

Sau hơn một thập kỷ, điều Ngô Lan Hương muốn giữ lại có lẽ không chỉ là những thành quả đã đạt được, mà còn là sự nhiệt tình, kiên trì của cô gái năm nào - người đã chọn bắt đầu và không ngừng bước tiếp.