Ngô Lan Hương trở lại với dự án âm nhạc mới: 'Nhạc của tôi hay viral muộn'

Với Ngô Lan Hương, Khởi lên là lời người hát thủ thỉ với chính mình và bạn bè đồng trang lứa, rằng mỗi hành trình đều khởi nguồn từ một giấc mơ nhỏ nhoi ngày thơ bé. Dù chông gai gian nan đón đường nhưng chúng ta cũng không ngăn trở được những bước đi quyết liệt.

Từng câu chữ tối giản, đơn sơ nhưng giàu tính thông điệp, dễ chạm đến bao nỗi tâm tư, trăn trở của những người trẻ đang kiếm tìm trạm dừng của mơ ước. Hòa cùng một nhịp với Đi giữa trời rực rỡ, Cảm ơn cảm ơn lúc trước, Khởi lên vẫn được bao phủ bởi cái nhìn lạc quan, tươi sáng mà Ngô Lan Hương hướng về con đường mình lựa chọn.

Ngô Lan Hương tiết lộ, Khởi lên được cô sáng tác trong những ngày nghe Phật pháp, xuất phát từ ý niệm về duyên khởi cô được tiếp xúc cách đây chưa lâu. Đoạn hook cũng như toàn bộ ca khúc thay cho tiếng lòng nguyện cầu mà Ngô Lan Hương dành cho hành trình âm nhạc cá nhân.

Giọng ca gen Z này còn nói vui rằng: “Nhạc của tôi hay viral muộn. Tôi phát hành Khởi lên vào cuối tháng Mười cũng là mong đến Tết bài này hot là vừa, có bài để chạy show mùa lễ cuối năm và đầu năm mới”.

Từ cảm hứng chấp bút như thế, Khởi lên được thiết kế một MV đầy dụng công, như tái hiện hành trình “gieo mầm” của Ngô Lan Hương trên con đường nghệ thuật. Mở đầu MV, chính chủ xuất hiện với chiếc áo thun bóng đá cùng lời tâm sự thật thà mà hóm hỉnh: “Vào phòng vệ sinh hát cho nó vang”.

Nếu đã theo dõi Ngô Lan Hương đủ lâu dài, khán giả sẽ nhớ ra hình ảnh cô từng ôm guitar say sưa hát Im’ yours và Một nhà trong phòng vệ sinh của năm xưa bất chợt ùa về. Đoạn clip hát cover "bùng nổ" mạng xã hội. Đây đã là chuyện của những ngày trước, nhưng vẻ đẹp của giấc mơ ban sơ mà Ngô Lan Hương theo đuổi vẫn nguyên vẹn cho đến hiện tại.

Từ căn phòng chật chội đàn hát một mình, Ngô Lan Hương dần đặt chân lên những sân khấu lớn, nơi cô tự tin ghi dấu với phong cách cá nhân, giữa vòng tay của những tri kỷ âm nhạc. Không một ai bị bỏ sót lại và không giấc mơ nào bị lãng quên, bỏ ngỏ, Khởi lên vừa là sự chiêm nghiệm riêng tư của Ngô Lan Hương.

Đó là chặng đường đủ đầy dư vị đã đi qua cùng âm nhạc, vừa là lời nhắn nhủ, cái vỗ vai động viên cô gửi đến những người hãy còn miệt mài mình đi tìm mình trên cung đường của lý tưởng và giấc mơ.