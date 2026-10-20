Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis 'gây sốc' khi cùng vướng vào một 'cuộc tình tay tư'

Trong bộ ba nam diễn viên của phim này, Steven Nguyễn là cái tên được chú ý khi được khai thác ở hình tượng một người đàn ông thành đạt, trưởng thành và có sức hút đến từ sự điềm tĩnh. Không chỉ thay đổi về diện mạo, nhân vật của anh còn được xây dựng ít phô trương hơn nhưng tự tin, chủ động và biết rõ mình muốn gì.

Đây là màu sắc khá mới của Steven Nguyễn trên màn ảnh. Vốn gây ấn tượng với những hình tượng mạnh mẽ, cá tính, nam diễn viên lần này được đặt vào một không gian rom-com, nơi sức hút không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở cách nhân vật tương tác, "tạo chemistry" và chinh phục đối phương.

Ngô Kiến Huy trở lại với màu sắc tình cảm trên màn ảnh. Sự duyên dáng và khả năng tạo tiếng cười tự nhiên giúp anh trở thành mảnh ghép tươi sáng của bộ ba. Hình ảnh Ngô Kiến Huy xuất hiện cùng một hộp thức ăn trong hình ảnh đầu tiên cũng tiếp tục gợi lên nét hài hước, gần gũi, vốn là thế mạnh của nam diễn viên.

Trong khi đó, Otis đánh dấu sự trở lại điện ảnh sau thời gian tập trung cho âm nhạc và những hoạt động cá nhân. Trẻ trung, trực diện và có phần nổi loạn, Otis mang đến nguồn năng lượng khác biệt cho bộ ba.

Ba nam chính không được xây dựng theo cùng một công thức. Một người mang đến tiếng cười, một người đại diện cho sức hút trưởng thành, người còn lại là nguồn năng lượng trẻ và khó đoán. Sự tương phản này trở thành một trong những điểm khởi đầu gây tò mò của Bắt cá ba tay.