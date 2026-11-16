Ngô Kiến Huy công khai bên Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt, gây ấn tượng qua loạt vai diễn đa dạng cùng tính cách vui vẻ, gần gũi. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, những mối quan hệ thân thiết của cô với đồng nghiệp, đặc biệt là Ngô Kiến Huy, cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Ngô Kiến Huy chia sẻ loạt khoảnh khắc bên Ninh Dương Lan Ngọc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Theo đó, cả hai cùng tham gia tập luyện để chuẩn bị cho fanmeeting sắp tới của nữ diễn viên.

Ngô Kiến Huy công khai ảnh hậu trường tập nhảy cùng Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong những hình ảnh được đăng tải, Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện sự phối hợp ăn ý, thoải mái tương tác và liên tục tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ. Sự thân thiết của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Đáng chú ý, Ngô Kiến Huy sẽ góp mặt trong sự kiện fanmeeting sắp tới của Ninh Dương Lan Ngọc. Sự xuất hiện của nam ca sĩ được kỳ vọng mang đến những tiết mục kết hợp thú vị, tạo thêm bất ngờ cho khán giả tham dự. Không chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp lâu năm, cả hai còn sở hữu sự ăn ý trong cách tương tác, hứa hẹn đem đến bầu không khí sôi động trên sân khấu.

Cả hai tích cực tập luyện cho sự kiện fan meeting sắp tới của Ninh Dương Lan Ngọc.

Khán giả thích thú trước khoảnh khắc hậu trường của Ninh Dương Lan Ngọc bên Ngô Kiến Huy.

Thực tế, Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy đã có nhiều năm gắn bó trong công việc lẫn các hoạt động giải trí. Cả hai thường xuyên gặp gỡ, tương tác vui vẻ và dành cho nhau sự ủng hộ. Chính sự tự nhiên, thân thiết này khiến không ít khán giả nhiệt tình ghép đôi hai nghệ sĩ. Mỗi lần xuất hiện chung, bộ đôi đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ giữa hai nghệ sĩ là tại fanmeeting của Ngô Kiến Huy ở Nhật Bản cách đây vài năm. Khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc là nữ nghệ sĩ Việt duy nhất xuất hiện cùng nam ca sĩ trong sự kiện. Cả hai còn có những màn kết hợp trên sân khấu, tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ dành cho người hâm mộ. Sự đồng hành của nữ diễn viên trong sự kiện riêng của Ngô Kiến Huy cũng phần nào cho thấy tình cảm đồng nghiệp thân thiết mà cả hai dành cho nhau.

Ninh Dương Lan Ngọc từng góp mặt trong sự kiện fan meeting của Ngô Kiến Huy.

Dù liên tục được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền, Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò. Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên ủng hộ đối phương trong những dấu mốc quan trọng của sự nghiệp.

Vì vậy, những khoảnh khắc chung của bộ đôi chủ yếu mang đến niềm vui và sự thích thú cho người hâm mộ, thay vì là căn cứ để khẳng định chuyện tình cảm.

Ở thời điểm hiện tại, sự xuất hiện của Ngô Kiến Huy trong fanmeeting của Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục khiến người hâm mộ mong chờ. Nhiều khán giả hy vọng cả hai sẽ có thêm những màn kết hợp thú vị, tái hiện sự ăn ý vốn đã trở thành dấu ấn trong mối quan hệ của hai nghệ sĩ.

Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau vai Nương trong bộ phim điện ảnh Cánh đồng bất tận. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua những tác phẩm như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu và Cua lại vợ bầu.

Bên cạnh diễn xuất, Lan Ngọc còn tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, nổi bật với hình ảnh hoạt bát, hài hước và không ngại thử thách bản thân.

Về cuộc sống cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc khá kín tiếng trước những câu chuyện tình cảm. Dù thường xuyên vướng tin đồn được ghép đôi với các đồng nghiệp nam, nữ diễn viên chưa công khai mối quan hệ yêu đương nào. Cô dành phần lớn sự quan tâm cho công việc, gia đình và những kế hoạch phát triển bản thân.

Ở tuổi 36, Lan Ngọc vẫn giữ được sức hút trong làng giải trí, được yêu mến nhờ nhan sắc trẻ trung, tính cách gần gũi cùng tinh thần làm việc năng động. Sự trở lại với fanmeeting lần này cũng là dịp để nữ diễn viên gặp gỡ người hâm mộ, chia sẻ những dấu mốc trong hành trình hoạt động nghệ thuật và mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ.