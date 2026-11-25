Mới đây, Ngô Kiến Huy chính thức công khai fancam tiết mục Người điên yêu song ca cùng Ninh Dương Lan Ngọc trên trang cá nhân sau nhiều ngày để fan chờ đợi. Màn kết hợp của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi sự ăn ý trên sân khấu mà còn gợi lại ký ức về một giai đoạn sôi động của Vpop.

Nam ca sĩ chia sẻ: "16 năm của Ninh Dương Lan Ngọc. Chúc mừng Ngọc và chúc Ngọc luôn toả sáng trên con đường nghệ thuật nhé".

Ngô Kiến Huy công khai fancam với Ninh Dương Lan Ngọc.

Được biết, đây là tiết mục cả hai từng trình diễn trong buổi fan meeting của Ninh Dương Lan Ngọc. Xuất hiện bên nhau với hình ảnh trẻ trung, năng động, Ngô Kiến Huy và nữ diễn viên mang đến một màn trình diễn đầy năng lượng. Đáng chú ý, việc lựa chọn Người điên yêu làm tiết mục kết hợp đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Với những người yêu nhạc Việt, Người điên yêu không phải ca khúc xa lạ. Bài hát từng gắn liền với tên tuổi của Minh Hằng và Tim, trở thành một trong những bản hit được khán giả trẻ yêu thích. Giai điệu bắt tai cùng màu sắc âm nhạc trẻ trung từng giúp ca khúc để lại dấu ấn trong ký ức của nhiều thế hệ người nghe.

Bởi vậy, khi Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc cùng tái hiện ca khúc này, màn trình diễn không đơn thuần là một tiết mục giải trí. Đây còn giống như chuyến trở về với những ký ức âm nhạc của nhiều năm trước. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú khi được nghe lại giai điệu quen thuộc, đồng thời nhớ về thời kỳ mà những bản hit Vpop từng phủ sóng các sân khấu, chương trình âm nhạc và đời sống giải trí.

Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc tái hiện bản hit Người điên yêu đình đám một thời.

Sự kết hợp giữa Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc cũng mang đến cảm giác gần gũi bởi cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết trong showbiz Việt. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên họ đứng chung sân khấu âm nhạc. Cách đây nhiều năm, cả hai từng có không ít dịp đồng hành và biểu diễn cùng nhau, tạo nên những khoảnh khắc được khán giả yêu thích.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian dài ít có cơ hội tái hợp trong những tiết mục biểu diễn như vậy, màn kết hợp lần này càng trở nên đáng chú ý. Sự trở lại bên nhau của hai nghệ sĩ không chỉ gợi nhắc về những kỷ niệm cũ mà còn cho thấy sức hút của những màn kết hợp mang tính hoài niệm đối với công chúng.

Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay.

Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt liên tục xuất hiện những xu hướng và màu sắc âm nhạc mới, việc một ca khúc từng nổi tiếng cách đây nhiều năm vẫn có thể khơi gợi cảm xúc từ khán giả là điều đáng chú ý. Đôi khi, sức sống của một bản hit không chỉ nằm ở giai điệu hay thời điểm phát hành, mà còn được lưu giữ qua những ký ức mà nó từng tạo ra.

Màn trình diễn Người điên yêu của Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc vì thế trở thành một cuộc hội ngộ thú vị giữa hiện tại và quá khứ, đưa người nghe trở lại với những thanh âm từng làm nên một phần ký ức của Vpop.