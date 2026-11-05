Ngộ độc từ bánh mỳ, thức ăn đường phố: Giám đốc Sở Y tế Gia Lai chỉ rõ nguyên nhân

Ngộ độc thực phẩm chủ yếu xảy ra ở nhóm thức ăn đường phố

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh ghi nhận 2 vụ ngộ độc và nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở kinh doanh bánh mì thuộc phạm vi quản lý của cấp xã, với tổng số 378 người mắc, không có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm từ 3 vụ xuống 2 vụ; số người mắc tăng từ 160 người lên 378 người, tăng 218 người. Kết quả điều tra xác định một vụ do vi khuẩn Salmonella spp.; một vụ nghi ngờ liên quan đến việc sử dụng bánh mì kẹp thịt, chưa xác định được nguyên nhân. Ông Hùng thông tin thêm, riêng vụ ngộ độc bánh mỳ xảy ra tại An Khê với khoảng 200 người bị ảnh hưởng, tỉnh đã xử phạt rất nghiêm khắc.

Sở Y tế đã chỉ đạo cấp cứu, điều trị, phối hợp điều tra, lấy mẫu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và kiểm tra các cơ sở liên quan. Các hành vi vi phạm được lập hồ sơ xử lý hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai trả lời tại phiên chất vấn chiều 5/11.

Các cơ sở được yêu cầu khắc phục những điều kiện không bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử lý; chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn theo dõi, giám sát việc chấp hành.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua chủ yếu xảy ra ở nhóm thức ăn đường phố, đặc biệt là bánh mỳ. Bánh mỳ có phần nhân gồm thịt, chả, pa-tê, nước sốt, gia vị, rau ăn kèm các loại. "Một ổ bánh mỳ có thể có từ 15-20 gia vị trong đó, tạo nên hương vị đặc trưng riêng. Chính điều này làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là trong điều kiện nắng nóng", ông Hùng nói.

Một trường hợp ngộ độc bánh mỳ được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai hồi tháng 5/2026.

Theo ông Hùng, trên thực tế, các xe bánh mỳ ít có tủ lạnh, hộp lạnh để lưu trữ nguyên liệu. Trong khi, với nhiều loại gia vị và thực phẩm như thế, chỉ có thể sử dụng an toàn trong 2 tiếng, sau thời gian này, nếu không được bảo quản thì có nguy cơ mất an toàn và tăng khả năng ngộ độc. Thêm một nguyên nhân nữa là việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh dụng cụ, phòng ngừa nhiễm chéo giữa các nhóm thực phẩm sống và chín, công tác giữ gìn vệ sinh của người chế biến.

Liên quan tới công tác giám sát, ngành y tế đã lấy 140 mẫu tại 40 cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Có 137 mẫu đạt, 3 mẫu không đạt, trong đó có mẫu chả lụa và thịt chế biến vượt chỉ tiêu E.Coli. Các mẫu không đạt đã được truy xuất nguyên nhân, hướng dẫn khắc phục và xử lý theo quy định.

Cần sự phối hợp liên ngành "từ đồng ruộng - chợ - bàn ăn"

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, an toàn thực phẩm cần sự phối hợp liên ngành "từ đồng ruộng - chợ - bàn ăn", gồm 3 ngành chính là nông nghiệp và môi trường, công thương, y tế, trong đó đặc biệt quan trọng là vai trò quản lý nhà nước của UBND các xã, phường.

"Thức ăn đường phố hấp dẫn với người dân và du khách, phù hợp cho trải nghiệm ẩm thực địa phương, cũng phù hợp với kinh doanh nhỏ lẻ của người dân. Song chính vì kinh doanh nhỏ, lẻ, địa điểm và thời gian không cố định, trong khi nhân lực cấp xã còn mỏng, kiêm nhiệm nên khó quản lý", ông Hùng nói.

Quang cảnh phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai chiều 5/11.

Sở Y tế đặt mục tiêu hạn chế tối đa các vụ ngộ độc tập thể quy mô lớn; nâng tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở thuộc diện do tuyến xã quản lý lên ít nhất 85% vào cuối năm 2026 và 95% trong năm 2027. Phấn đấu 100% cơ sở thuộc phạm vi quản lý được thống kê, phân loại, xác định cơ quan quản lý và cập nhật thông tin theo biểu mẫu, hệ thống được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn.100% cơ sở vi phạm được phát hiện qua kiểm tra phải được xem xét, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế cũng đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trong đó, tập trung vào tăng cường giám sát, nâng cao chuyên môn... Đồng thời, Sở Y tế cũng kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực cho việc kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm, điều tra ngộ độc và tháo gỡ khó khăn về nhân lực, trang thiết bị ở cấp xã.

Thông tin thêm tại phiên giải trình, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, ngành đã triển khai mô hình điểm "Bành mỳ an toàn Gia Lai" năm 2026 tại 20 cơ sở. Qua đó, tổ chức tập huấn cho 60/60 học viên. Đầu tháng 11, ngành xây dựng và cấp mã QR cho các cơ sở tham gia mô hình, đồng thời xem xét nhân rộng ở những địa bàn phù hợp.