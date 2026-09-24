Ngộ độc thuốc nhỏ mũi, bé 19 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, thời gian gần đây, Bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ ngộ độc thuốc nhỏ mũi Naphazolin. Gần nhất là một bé gái 19 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tay chân lạnh, vã mồ hôi và nhịp tim chậm, sau đó xuất hiện cơn ngưng thở kéo dài phải hỗ trợ thở máy.

Khai thác bệnh sử, bé bị sốt, ho, sổ mũi từ 5 ngày trước, đã được khám và uống thuốc theo toa. Sau 3 ngày bé hết sốt nhưng còn sổ mũi, nghẹt mũi nhiều, người nhà tự ra nhà thuốc mua thuốc nhỏ mũi về dùng. Do lọ thuốc Naphazolin 0,05% có bao bì khá giống lọ nước muối sinh lý Natriclorid 0,9% mà gia đình vẫn quen dùng, mẹ bé không để ý nhãn thuốc và dùng 3 lọ để rửa mũi cho con. Chỉ sau 30 phút, bé bắt đầu li bì, vã mồ hôi, tay chân lạnh và phải nhập viện cấp cứu.

Naphazolin là thuốc nhỏ mũi có tác dụng co mạch tại chỗ, giúp giảm nhanh tình trạng nghẹt mũi. Nhưng với trẻ nhỏ, cơ thể còn quá non nớt, chỉ một lượng nhỏ thuốc cũng có thể gây tác dụng toàn thân nghiêm trọng: ức chế thần kinh trung ương, làm chậm nhịp tim, hạ thân nhiệt và gây những cơn ngưng thở đe dọa tính mạng.

Sau 12 giờ điều trị với thở máy, dịch truyền và theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn, bé tỉnh dần, nhịp tim và nhịp thở dần ổn định. Bé được cai máy thở và trở về trong vòng tay của ba mẹ.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khuyến cáo người cần lưu ý một số dấu hiệu ngộ độc thuốc nhỏ mũi Naphazolin. Triệu chứng thường xuất hiện sớm sau khi dùng thuốc là: Li bì, ngủ gà, hôn mê; Da xanh tái, tay chân lạnh, nhịp tim chậm; Thở chậm, thở không đều, có cơn ngưng thở; Hạ thân nhiệt.

Các phụ huynh cần ghi nhớ: Trẻ dưới 6 tuổi tuyệt đối không tự ý nhỏ mũi bằng Naphazolin; Trẻ từ 6-12 tuổi chỉ dùng Naphazolin 0,05% khi thật sự cần thiết và theo đúng chỉ định của bác sĩ; Thuốc nhỏ mũi an toàn cho trẻ em là dung dịch NaCl 0,9% (nước muối sinh lý).

Các phụ huynh cũng cần ghi nhớ, luôn đọc kỹ nhãn thuốc và hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cho trẻ, không dùng theo thói quen hay "nhìn lọ đoán thuốc", vì bao bì các loại thuốc nhỏ mũi có thể rất giống nhau.

Khi trẻ có dấu hiệu lơ mơ, tay chân lạnh, thở bất thường sau khi dùng thuốc, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất ngay lập tức.