Ngộ độc tại Công ty Scavi Huế làm 222 công nhân nhập viện vì liên quan hai loại vi khuẩn

Công nhân bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện. (Ảnh: CTV)

Trong đó, B. cereus có thể sinh độc tố trong thực phẩm và gây nôn, tiêu chảy, đau bụng; một số dạng bệnh có thể khởi phát chỉ vài giờ sau khi ăn.

Theo báo cáo của Sở Y tế vào trưa nay (22/9), trưa 10/9 bếp ăn phục vụ 4.060 suất và trưa 11/9 phục vụ 3.895 suất. Các món ăn phát hiện hai loại vi khuẩn gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Từ chiều 10/9, công nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng; ngày 11/9 số người đau bụng, sốt, nôn, tiêu chảy tăng, được đưa đi điều trị. Tổng cộng 222 trường hợp được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền. Đến 20/9, tất cả bệnh nhân đã ra viện; từ 16/9 không ghi nhận ca mắc mới.

Sở Y tế tiếp tục phối hợp xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, kiểm soát nguyên liệu, chế biến, bảo quản và lưu mẫu thức ăn.