Ngộ độc rượu tại Nigeria, hàng chục người tử vong

Theo cảnh sát địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 người liên quan đến vụ việc, trong đó có người trực tiếp sản xuất loại đồ uống nghi chứa methanol. Trong khi đó, giới chức y tế bang Ondo cho biết hơn 100 người khác đã xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc sau khi uống loại đồ uống này tại các khu vực Odigbo và Irele trong những ngày gần đây.

Các vụ ngộ độc hàng loạt do đồ uống chứa cồn công nghiệp tự pha chế, đặc biệt là methanol, thường xảy ra ở Nigeria. Trước đó, hồi năm 2015, cũng tại bang Ondo đã xảy ra vụ ngộ độc rượu làm 23 người tử vong và 10 người khác phải nhập viện điều trị.