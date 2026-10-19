Ngộ độc khí Clo lỏng, 40 người nhập viện ở Hà Nội

UBND xã Thượng Phúc (TP Hà Nội) vừa thông tin về vụ ngộ độc khí tại thôn Mễ Sơn. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo có vụ ngộ độc khí tại khu dân cư đối diện đình Đình Tổ, thôn Mễ Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và các Phó Chủ tịch UBND xã đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và bảo vệ tính mạng người dân.

Bình chứa khí Clo lỏng. Ảnh minh họa.

Theo nguồn tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu vực tập kết phế liệu sắt vụn của anh Ng.H.Đ., người kinh doanh thu mua phế liệu. Trong quá trình tập kết, thợ ném sắt vụn vào van bình khí, làm bật lắp bình, gây rò rỉ khí. Loại khí ban đầu được xác định sơ bộ là khí clo lỏng sử dụng trong y tế.

Nhận được tin báo, UBND xã Thượng Phúc đã chỉ đạo cơ quan y tế và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế cấp cứu, đồng thời tổ chức bảo vệ và xử lý hiện trường ban đầu.

Thống kê sơ bộ, có 40 người được đưa đi cấp cứu. Trong đó, 2 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 3 trường hợp đang được điều trị tích cực và 35 trường hợp được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Đến thời điểm báo cáo, chưa có trường hợp tử vong.

Nguyên nhân vụ ngộ độc khí tại thôn Mễ Sơn đang được các cơ quan chức năng xác định làm rõ. Chính quyền xã Thượng Phúc tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo xử lý vụ việc.