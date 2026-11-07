Ngộ độc khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Bộ Y tế yêu cầu gì?

17 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại 3 điểm kinh doanh

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 5/11/2026, tại xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 17 trường hợp phải nhập viện với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại 3 điểm kinh doanh.

Đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể liên quan đến bánh mì thứ ba được ghi nhận tại Quảng Ngãi trong năm 2026.

Trước đó, vào tháng 10/2026, 175 người ngộ độc khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân liên quan đến nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Việc tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì khiến công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trở thành vấn đề cần được chú trọng.

Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm

Trước vụ việc mới nhất, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai biện pháp điều tra, xử lý.

Ảnh minh họa.

Cục yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh đang tiếp nhận bệnh nhân tập trung nhân lực, tích cực cấp cứu và điều trị, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc bánh mì

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định cơ sở cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi liên quan đến vụ việc. Cơ quan chức năng cần lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các tổ chức, cá nhân liên quan phải được xử lý nghiêm; kết quả điều tra cũng cần được công khai để cảnh báo người dân.

Cục An toàn thực phẩm đồng thời đề nghị thông tin rộng rãi đến cộng đồng tại khu vực xảy ra vụ việc. Người có biểu hiện nghi ngộ độc và từng ăn bánh mì tại các cơ sở liên quan cần thông báo cho trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Rà soát các điểm bán bánh mì, xe đẩy thức ăn đường phố

Cùng với việc điều tra vụ việc, Sở Y tế Quảng Ngãi được yêu cầu rà soát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đặc biệt là cửa hàng và xe đẩy bán bánh mì.

Các cơ sở cần được hướng dẫn thực hiện đúng điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu và bảo đảm vệ sinh trong các khâu sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản.

Ngành y tế địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền để người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến và bảo quản hợp vệ sinh, chủ động phòng tránh nguy cơ ngộ độc bánh mì và các loại thực phẩm khác.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 9/2/2026 của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm theo dõi, cập nhật diễn biến vụ việc hằng ngày và gửi báo cáo điều tra chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.