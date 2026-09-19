Ngô Đăng Khoa thay Thành Chung, Việt Nam gia cố hàng công dự FIFA ASEAN Cup 2026

Ngô Đăng Khoa được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Mới đây, danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 vừa được nhà cầm quân người Hàn Quốc công bố. Tuy nhiên, trung vệ Nguyễn Thành Chung không thể tiếp tục đồng hành cùng toàn đội do gặp chấn thương, buộc ban huấn luyện phải đưa ra phương án nhân sự thay thế nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng.

Để lấp khoảng trống này, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho tài năng trẻ Việt kiều Australia Ngô Đăng Khoa. Cầu thủ sinh năm 2006 này từng có thời gian tập tại các CLB nước ngoài như Perth Glory, Joondalup United và Perth Red Star trước khi về nước thi đấu chuyên nghiệp.

Việc Ngô Đăng Khoa được triệu tập bổ sung giúp CLB Công an TP.HCM đóng góp tổng cộng 4 gương mặt cho đội tuyển quốc gia đợt này. Trước đó, đội bóng ngành Công an đã có 3 đại diện góp mặt gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Williams Minh Hoàng.

Sự góp mặt của Ngô Đăng Khoa mang đến thêm cho đội tuyển Việt Nam một phương án cho hàng công nhờ khả năng chơi linh hoạt, sở hữu tốc độ cùng tố chất tạo đột biến trong các tình huống một đối một.

Trước đó, vào tháng 5.2026, anh cùng thủ môn Lê Giang Patrik đã chính thức nhận quyết định trở thành công dân Việt Nam.

Ngô Đăng Khoa từng được triệu tập hồi tháng 6.2026 nhưng phải lỡ hẹn đáng tiếc do chấn thương sụn chêm. Sau quá trình nỗ lực điều trị và bình phục, anh đã trở lại mạnh mẽ trong màu áo CLB Công an TP.HCM, góp phần giúp đội nhà lọt vào top 5 V.League và nâng cao cúp vô địch Cúp Quốc gia.

Tại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 sắp tới, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B (thuộc Division 1) diễn ra tại Indonesia, lần lượt chạm trán các đối thủ Philippines (ngày 26.9), Thái Lan (ngày 29.9) và Pakistan (ngày 2.10).

Sự bổ sung kịp thời của Ngô Đăng Khoa được kì vọng sẽ gia tăng sức mạnh tấn công đáng kể cho đoàn quân HLV Kim Sang-sik.