Ngô biến đổi gen góp phần tăng năng suất, cải thiện thu nhập cho nông dân

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ và Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Cây trồng công nghệ sinh học - Xu hướng ứng dụng trên toàn cầu và định hướng phát triển tại Việt Nam”, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hội thảo có sự hỗ trợ của Hiệp hội CropLife Việt Nam và Tổ chức Quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp (ISAAA).

Đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HN

Tại Hội thảo, TS. Rhodora Romero-Aldemita, Giám đốc điều hành ISAAA cho biết, tính đến hết năm 2024, đã có 73 quốc gia cho phép canh tác hoặc sử dụng hơn 20 loại cây trồng biến đổi gen, trong đó 44 quốc gia trực tiếp canh tác và 29 quốc gia cho phép nhập khẩu để sử dụng làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

Riêng năm 2024, tổng diện tích canh tác cây trồng biến đổi gen trên toàn cầu đạt 218,7 triệu ha, mức cao nhất kể từ khi công nghệ này được thương mại hóa, tăng gần 3,7 triệu ha so với năm 2023.

Tính trong gần ba thập kỷ, tổng diện tích canh tác cây trồng biến đổi gen lũy kế trên thế giới đạt khoảng 3,75 tỷ ha, cho thấy quy mô ứng dụng ngày càng mở rộng. Trong đó, đậu tương, ngô, bông và cải dầu tiếp tục là bốn loại cây trồng biến đổi gen có diện tích canh tác lớn nhất.

Bên cạnh các tính trạng truyền thống như kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ, các hướng nghiên cứu và phát triển mới đang mở rộng sang cải thiện chất lượng, dinh dưỡng, khả năng chống chịu điều kiện bất lợi và các đặc tính phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Những xu hướng này cho thấy công nghệ sinh học đang tiếp tục đóng góp vào đổi mới giống cây trồng, đồng thời mở ra các cơ hội mới để giải quyết những thách thức về an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững.

Tại Việt Nam, cây trồng biến đổi gen được đưa vào canh tác thương mại từ năm 2015, trước hết trên cây ngô. Sau hơn 10 năm ứng dụng, ngô biến đổi gen đã trở thành một trong những giải pháp công nghệ được nông dân lựa chọn tại nhiều vùng sản xuất.

Tổng diện tích canh tác ngô biến đổi gen lũy kế tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2024 đã vượt 1,3 triệu ha. Riêng năm 2024, diện tích loại cây trồng này ước tính chiếm gần 50% tổng diện tích ngô cả nước.

Sau 10 năm ứng dụng ngô biến đổi gen, Việt Nam ghi nhận những hiệu quả tích cực trong sản xuất, với năng suất tăng khoảng 15,2%, sản lượng ngô gia tăng. Ảnh: TP

Tính đến tháng 9/2026, Việt Nam đã có 64 sự kiện đơn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Trong đó, ngô có 22 sự kiện, đậu tương có 17 sự kiện, phần lớn được sử dụng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Đối với lĩnh vực an toàn sinh học, đã có 6 sự kiện được cấp phép, tất cả đều là ngô.

Theo đánh giá của PG Economics (Vương quốc Anh), đối với giai đoạn 2015 - 2024, việc ứng dụng ngô biến đổi gen tại Việt Nam đã góp phần tăng năng suất khoảng 15,2%, tạo thêm khoảng 323,5 triệu USD thu nhập cho nông dân, đồng thời gia tăng sản lượng ngô và giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng.

Các nghiên cứu thực địa ghi nhận những lợi ích từ khả năng kiểm soát sâu hại hiệu quả hơn, giảm chi phí canh tác và cải thiện lợi nhuận cho người sản xuất. Đáng chú ý, tính trạng kháng sâu hỗ trợ quản lý các đối tượng dịch hại quan trọng trên cây ngô, trong đó có sâu đục thân và sâu keo mùa thu.

Trong bối cảnh nhu cầu nguyên liệu phục vụ ngành chăn nuôi tiếp tục tăng, việc nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất ngô trong nước được đánh giá có ý nghĩa quan trọng, góp phần cải thiện năng lực cung ứng nguyên liệu và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp.