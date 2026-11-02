Ngô Bảo Ngọc mang sash riêng đến Miss Grand International All Stars mùa 2

Sắc vóc Ngô Bảo Ngọc trước thềm Miss Grand International All Stars mùa 2. (Ảnh: BTC)

Dải sash “2nd Edition MGI All Stars Vietnam” được thực hiện riêng cho Ngô Bảo Ngọc, đánh dấu sự chuẩn bị của Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 trước khi lên đường tranh tài tại Miss Grand International (MGI) All Stars mùa 2 ở Thái Lan.

Chưa đầy một tháng trước ngày nhập cuộc, người đẹp đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng sau khoảng ba tháng tập luyện và trau dồi kỹ năng. Trong bộ ảnh mới, cô xuất hiện với thiết kế đính kết lấp lánh của nhà thiết kế Phạm Bá Phúc, có đường cắt xẻ táo bạo và chi tiết xuyên thấu, tôn vóc dáng cùng phong thái tự tin.

Với lần thử sức này, đại diện Việt Nam hướng đến hình ảnh một chiến binh “All Stars” bản lĩnh, sắc bén và giàu năng lượng. Cô tập trung rèn luyện hình thể, kỹ năng trình diễn, ứng xử và ngoại ngữ, nhằm chủ động hơn trước các thử thách tại cuộc thi.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, người đẹp cho biết: “Đến với MGI All Stars, Ngọc không chỉ mang theo sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng mà hơn hết là tinh thần chiến đấu bền bỉ và khát khao khẳng định dấu ấn Việt Nam trên bản đồ nhan sắc quốc tế.”

Trước khi đăng quang Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026, cô từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và người mẫu. Quá trình hoạt động trong lĩnh vực thời trang, nghệ thuật giúp người đẹp tích lũy kinh nghiệm trình diễn, làm chủ hình ảnh và tự tin trước công chúng. Đây cũng là những hành trang được kỳ vọng sẽ phát huy tại đấu trường quốc tế.

MGI All Stars mùa 2 là cơ hội để Á hậu tiếp tục thử thách bản thân sau dấu mốc tại Miss Grand Vietnam. Với kinh nghiệm đã tích lũy và quá trình chuẩn bị trong những tháng qua, cô đặt mục tiêu thể hiện tốt nhất khả năng của mình, đồng thời giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Theo kế hoạch, đại diện Việt Nam sẽ nhập cuộc tại Thái Lan từ ngày 26/11. Đêm Chung kết MGI All Stars mùa 2 dự kiến diễn ra ngày 12/12/2026./.