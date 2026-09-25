Ngộ 8: Cách ứng xử tử tế giúp Tập đoàn Hòa Bình vượt qua khó khăn

Từ một kiến trúc sư bước vào thương trường, ông Lê Viết Hải đã có nhiều thập kỷ gắn bó với ngành xây dựng và hành trình phát triển của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Đằng sau hình ảnh một doanh nhân dành nhiều tâm huyết cho những công trình và khát vọng đưa năng lực xây dựng Việt Nam vươn xa, ông còn có một đời sống tinh thần phong phú với niềm đam mê âm nhạc và nghệ thuật.

Câu chuyện của Lê Viết Hải vì thế không chỉ xoay quanh kinh doanh hay những dấu mốc trên thương trường, mà còn là những chia sẻ về hành trình lập nghiệp, những thăng trầm, lựa chọn và giá trị mà một doanh nhân theo đuổi sau nhiều năm trải nghiệm.