Ngộ 4: Học chịu đau và dùng lý trí vượt qua nỗi đau

Trong cuộc sống cũng như trên thương trường, những biến cố và vấp ngã là điều không ai có thể tránh khỏi. Khi đối diện với khủng hoảng, bản năng của con người thường là chối bỏ hoặc tìm cách trốn tránh. Tuy nhiên, trên chiếc ghế nóng của chuỗi podcast "Ngộ" tuần này, CEO Thúy Hằng đã mang đến một lăng kính hoàn toàn khác: Chấp nhận nỗi đau như một bài học bắt buộc của số phận.

Qua lời kể chậm rãi nhưng chất chứa nhiều trải nghiệm, Thúy Hằng cho thấy "chịu đau" không đồng nghĩa với cam chịu. Đó là sự dũng cảm đứng lại, nhìn thẳng vào vết thương và thừa nhận sự tồn tại của nó. MC Mị Dung đã khéo léo chạm vào những góc khuất nội tâm nhất, giúp khán giả nhìn thấy đằng sau phong thái kiên cường của một nữ lãnh đạo là những phút giây trầy trật để học cách bao dung với chính tổn thương của mình.