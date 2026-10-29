Ngõ 381 Nguyễn Khang dần hình thành sau khi cải tạo, nâng cấp

Từng được người dân ví là con ngõ “đau khổ” bởi mặt đường chật hẹp, chi chít ổ voi, ổ gà và thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, ngõ 381 Nguyễn Khang đang bước vào giai đoạn cải tạo, mở rộng sau nhiều năm xuống cấp.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại công trường cho thấy, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt. Dọc tuyến, mặt đường được đào xới để thi công hệ thống thoát nước và kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Máy xúc, thiết bị xây dựng cùng công nhân được huy động phục vụ quá trình thi công.

Tại một số vị trí, những rãnh đào sâu kéo dài, bên trong được bố trí các cấu kiện bê tông và đường ống kỹ thuật màu vàng. Hệ thống cống hộp bê tông cũng đang được lắp đặt, từng bước hình thành mạng lưới thoát nước cho tuyến đường.

Trên công trường, đất đá, gạch vỡ và vật liệu xây dựng còn tập kết dọc tuyến. Nhiều đoạn đường chưa hoàn thiện mặt bằng, các cấu kiện bê tông được bố trí sát khu vực thi công. Công nhân tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu tại những hạng mục đã triển khai.

Toàn cảnh ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhìn từ trên cao, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng để triển khai dự án cải tạo, mở rộng hơn 300 tỷ đồng.

Tuyến ngõ 381 Nguyễn Khang dần lộ diện mặt bằng mở rộng, trong khi nhiều đoạn vẫn ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng.

Dọc tuyến đường, các rãnh đào sâu và cấu kiện bê tông đang được triển khai phục vụ thi công hệ thống thoát nước.

Những cấu kiện cống hộp bê tông được lắp đặt trong rãnh đào, từng bước hình thành hệ thống thoát nước của tuyến đường.

Biển cảnh báo công trường được đặt tại khu vực thi công cống thoát nước, nơi mặt đường đang đào sâu và chưa hoàn thiện.

Máy xúc và máy ủi được huy động xử lý đất đá, tạo mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục hạ tầng.

Các thanh thép được bố trí để thi công kết cấu bê tông.

Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, được triển khai sau khi địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ cuối tháng 6/2026. Đến cuối tháng 8/2026, việc phá dỡ, hạ giải các công trình trong phạm vi dự án cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện tổ chức thi công.

Theo UBND phường Cầu Giấy, tuyến ngõ có mặt cắt nhỏ, hạ tầng xuống cấp, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực.

Hàng rào và biển cảnh báo nguy hiểm được bố trí quanh hố đào sâu.

Người dân di chuyển qua khu vực ngõ 381 Nguyễn Khang, nơi nhiều hạng mục đang thi công.

Các phương tiện lưu thông trên phần đường còn lại, sát khu vực đang lắp đặt hệ thống cống thoát nước.

Công trường với các hố đào và máy xúc hoạt động ngay sát khu dân cư,.

Ngõ 381 Nguyễn Khang kết nối với khu vực cầu Yên Hòa qua sông Tô Lịch, được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông sau khi hoàn thành cải tạo, mở rộng.

Sau khi cải tạo, tuyến đường có mặt cắt ngang 21,5m, kết nối từ phố Thành Thái đến khu vực cầu Yên Hòa qua sông Tô Lịch, góp phần hình thành trục giao thông liên thông giữa các tuyến Vành đai 2, 2,5 và 3.

Việc hoàn thành dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng xuống cấp kéo dài, giảm áp lực giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Thủ đô.