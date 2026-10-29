Ngõ 381 Nguyễn Khang dần hình thành sau khi cải tạo, nâng cấp
Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng đang được triển khai. Hệ thống cống thoát nước, kết cấu bê tông dần hình thành, mở ra diện mạo mới cho tuyến đường.
Từng được người dân ví là con ngõ “đau khổ” bởi mặt đường chật hẹp, chi chít ổ voi, ổ gà và thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, ngõ 381 Nguyễn Khang đang bước vào giai đoạn cải tạo, mở rộng sau nhiều năm xuống cấp.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc tại công trường cho thấy, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng loạt. Dọc tuyến, mặt đường được đào xới để thi công hệ thống thoát nước và kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Máy xúc, thiết bị xây dựng cùng công nhân được huy động phục vụ quá trình thi công.
Tại một số vị trí, những rãnh đào sâu kéo dài, bên trong được bố trí các cấu kiện bê tông và đường ống kỹ thuật màu vàng. Hệ thống cống hộp bê tông cũng đang được lắp đặt, từng bước hình thành mạng lưới thoát nước cho tuyến đường.
Trên công trường, đất đá, gạch vỡ và vật liệu xây dựng còn tập kết dọc tuyến. Nhiều đoạn đường chưa hoàn thiện mặt bằng, các cấu kiện bê tông được bố trí sát khu vực thi công. Công nhân tập trung xây dựng, hoàn thiện kết cấu tại những hạng mục đã triển khai.
Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, được triển khai sau khi địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ cuối tháng 6/2026. Đến cuối tháng 8/2026, việc phá dỡ, hạ giải các công trình trong phạm vi dự án cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện tổ chức thi công.
Theo UBND phường Cầu Giấy, tuyến ngõ có mặt cắt nhỏ, hạ tầng xuống cấp, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực.
Sau khi cải tạo, tuyến đường có mặt cắt ngang 21,5m, kết nối từ phố Thành Thái đến khu vực cầu Yên Hòa qua sông Tô Lịch, góp phần hình thành trục giao thông liên thông giữa các tuyến Vành đai 2, 2,5 và 3.
Việc hoàn thành dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng xuống cấp kéo dài, giảm áp lực giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Tây Thủ đô.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ngo-381-nguyen-khang-dan-hinh-thanh-sau-khi-cai-tao-nang-cap-post1398189.html