Nghìn người tiễn đưa ca sĩ 54 tuổi mới tử vong, 2 bác sĩ bị cáo buộc giết người

Nghẹn ngào tiễn biệt "thần tượng laiko" của Hy Lạp

Theo Neos Kosmos, trong 2 ngày từ 13/9 đến 14/9, hàng nghìn người đã kéo tới nhà thờ Ba Ngôi (Holy Trinity) ở Nikaia để viếng Giorgos Mazonakis bất chấp thời tiết nóng bức. Lễ tang chính thức do Giám mục Alexios của giáo khu Nikaia và Korydallos chủ trì.

Ảnh: newsi

Có mặt tại lễ tang, ngoài cha mẹ ca sĩ là ông Manolis, bà Kleio và 2 em gái Vaso, Maria còn có nhiều đồng nghiệp cùng dàn giám khảo, người dẫn chương trình The Voice và một số quan chức.

Nhạc sĩ gạo cội Stavros Xarchakos nghẹn ngào tiễn biệt "thần tượng laiko" của nền âm nhạc Hy Lạp.

Khi linh cữu của nam ca sĩ 54 tuổi rời nhà thờ, khán giả vỗ tay không ngớt. Thi hài của anh sau đó được an táng tại Nghĩa trang số 3 của thành phố Nikaia.

Tang lễ Giorgos Mazonakis đông kín khán giả. Ảnh: neoskosmos

Theo Newsit, tới chiều 15/9 (giờ Hy Lạp), khu mộ của Mazonakis vẫn ngập hoa tươi cùng vô số mảnh giấy ghi lời nhắn từ các khán giả. Có người còn mở điện thoại hoặc đài radio phát lại chính những ca khúc của nam ca sĩ.

Nhiều người rơi nước mắt, số khác đứng lặng hồi lâu, một số kể lại kỷ niệm từng được ca sĩ tiếp đón thân tình ngay trong phòng hóa trang sau cánh gà sân khấu.

2 bác sĩ đối mặt án chung thân, hé lộ nhiều tình tiết mới trong vụ án

Mazonakis qua đời ngày 9/9 ở tuổi 54 sau khi ngừng tim giữa lúc thực hiện thủ thuật thay huyết tương (plasmapheresis) tại một phòng khám tư ở Athens, thủ thuật được quảng cáo như một liệu pháp chống lão hóa.

Theo Greek City Times và Neos Kosmos, 2 bác sĩ vận hành phòng khám là cặp vợ chồng, trong đó một người là bác sĩ giải phẫu bệnh còn người kia không có chuyên khoa liên quan đã bị nâng mức cáo buộc lên tội giết người có khả năng chủ ý, mức án tối đa có thể lên tới chung thân, dù một số nguồn khác đề cập khung hình phạt thay thế lên đến 20 năm tù nếu tội danh được xác định là ngộ sát.

Cảnh sát cáo buộc phòng khám chỉ được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực giải phẫu bệnh nhưng lại vận hành trái phép 2 thiết bị thay huyết tương. Cảnh báo đông máu đã xuất hiện trên máy khoảng 10 phút sau khi thủ thuật bắt đầu nhưng thiết bị vẫn tiếp tục chạy cho tới phút thứ 42.

Ca sĩ Giorgos Mazonakis. Ảnh: Tư liệu

Nhà chức trách cho rằng 2 bị can đã cố tình che giấu một số tình tiết quan trọng, trong khi bằng chứng kỹ thuật số thu thập được mâu thuẫn với lời khai của họ. Cảnh sát cũng đã lấy lời khai từ thư ký phòng khám và một khách hàng khác. Về phần mình, 2 bác sĩ khai ca sĩ đã mất ý thức trước khi thủ thuật bắt đầu.

Sau vụ việc, Hiệp hội Y khoa Hy Lạp đã lên tiếng yêu cầu siết chặt kiểm soát các liệu pháp làm đẹp, chống lão hóa không rõ nguồn gốc chuyên môn đang được quảng cáo tràn lan tại nước này.

Trước khi qua đời, hồi tháng 2/2026, Mazonakis từng nhập viện vì cúm A kèm đau bụng và phải phẫu thuật cắt túi mật. Anh hồi phục, trở lại biểu diễn từ tháng 7/2026.

Giorgos Mazonakis sinh ngày 4/3/1972 tại Nikaia, bắt đầu ca hát từ năm 1992. Album đầu tay ra mắt năm 1993, mở đầu sự nghiệp hơn 30 năm với nhiều đĩa vàng, đĩa bạch kim cùng loạt bản hit. Ngoài ca hát, anh còn ngồi ghế giám khảo X Factor, huấn luyện viên chương trình The Voice của Hy Lạp.

Khán giả tới tiễn đưa ca sĩ Giorgos Mazonakis:

Minh Dũng

Video: newsit