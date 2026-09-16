Nghiệp vụ non kém hay làm khó khách hàng?

Ngày 16-9, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhận được phản ánh của ông Phan Văn Thường (trú tại xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh) về vụ việc xảy ra tại Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng (địa chỉ tại đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo ông Phan Văn Thường, khoảng 9h ngày 14-9-2026, ông đến Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng, để đề nghị chứng thực sao y bản chính bằng phó tiến sĩ khoa học kinh tế số 4167 mang tên ông.

"Văn bằng này do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp năm 1997, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thời điểm đó là ông Nguyễn Minh Hiển ký. Tôi được biết, toàn bộ bằng phó tiến sĩ khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp trước năm 2000 được chuyển đổi thành bằng tiến sĩ theo Nghị định số 90/1999/NĐ-CP ngày 24-11-1999, có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2000", ông Phan Văn Thường cho biết.

Văn bản trả lời của Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng. Ảnh: NVCC

Theo ông Phan Văn Thường, khi xuất trình bản chính bằng phó tiến sĩ khoa học để đề nghị công chứng bản sao, thì công chứng viên, đồng thời là Trưởng Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng, bà Trịnh Thị Thanh Hương từ chối thực hiện công chứng với lý do cho rằng văn bằng của ông không hợp lệ.

Khi đó, ông Phan Văn Thường hỏi bà Trịnh Thị Thanh Hương cụ thể văn bằng không hợp lệ ở điểm nào, thì được bà Trịnh Thị Thanh Hương giải thích và viện dẫn một số văn bản, nghị định liên quan.

Bà Trịnh Thị Thanh Hương cho rằng, điểm không hợp lệ của văn bằng là chữ ký của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển, nhưng không có dấu mộc đỏ.

Ông Phan Văn Thường cho biết, sau đó, ông đã giải thích với bà Trịnh Thị Thanh Hương rằng, văn bằng phó tiến sĩ khoa học được cấp vào thời điểm năm 1997 có thể thức như vậy. Thay vì dấu mộc đỏ đóng trực tiếp lên chữ ký, văn bằng có dấu in chìm ở phía sau khu vực chữ ký.

Văn bằng của ông Phan Văn Thường được công chứng tại Văn phòng Công chứng Bến Thành. Ảnh: NVCC

Ông Phan Văn Thường tiếp tục trình bày với bà Trịnh Thị Thanh Hương là văn bằng này trước đây đã được công chứng tại một số văn phòng công chứng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và ông vẫn còn lưu giữ các bản photocopy của những hồ sơ đã được công chứng trước đây.

Mặc dù ông đã trình bày và giải thích nhiều lần, nhưng Trưởng Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng vẫn không chấp thuận chứng thực bản sao từ bản chính văn bằng của ông. Do đó, ông Phan Văn Thường đã đề nghị Văn Phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng giải thích bằng văn bản về lý do từ chối công chứng để ông có bằng chứng làm việc và được bà Trịnh Thị Thanh Hương đồng ý.

Ông Phan Văn Thường cho biết, khoảng 10h cùng ngày, nhân viên, thư ký của Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng mượn căn cước công dân và bản chính văn bằng của ông để phục vụ việc soạn thảo văn bản trả lời. Đến 11h30, đúng thời điểm nghỉ trưa, thì ông Phan Văn Thường nhận được văn bản trả lời và các giấy tờ kèm theo từ Văn Phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng.

Theo trả lời từ Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng, đơn vị này từ chối thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính đối với bằng phó tiến sĩ khoa học và giấy công nhận học vị phó tiến sĩ khoa học của ông Phan Văn Thường, vì: "Bằng phó tiến sĩ khoa học (bìa ngoài) và giấy công nhận học vị phó tiến sĩ khoa học (bìa trong) của ông Phan Văn Thường có đánh máy Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chữ ký và đánh máy Nguyễn Minh Hiền (dòng dưới), nhưng không có dấu mộc đỏ của cơ quan có thẩm quyền. Căn cứ Điều 18 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực công tác văn thư, tại phần chữ ký ghi tên Nguyễn Minh Hiền Không có đóng dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Theo ông Phan Văn Thường, điều khiến bất ngờ và bức xúc là dù Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng từ chối chứng thực, nhưng ngay ngày hôm sau (15-9-2026), ông đến Văn phòng Công chứng Bến Thành (địa chỉ tại phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh) để thực hiện công chứng văn bằng trên thì lại được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Từ phản ánh của ông Phan Văn Thường, một câu hỏi đặt ra do trình độ nghiệp vụ của Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng non kém hay họ đang làm khó khách hàng? Chúng tôi xin gửi câu hỏi này tới Văn phòng Công chứng Phú Mỹ Hưng để tìm lời giải đáp.