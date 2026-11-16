Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ và mua USD giao ngay ghi nhận những kết quả tích cực

PV: Thưa bà, sau khi NHNN triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, thị trường liên ngân hàng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Chỉ riêng trong ngày 9/11, gần 50.000 tỷ đồng đã được cung ứng cho hệ thống ngân hàng. Bà đánh giá như thế nào về những kết quả bước đầu này?

PGS.TS. Vũ Mai Chi: Theo tôi, những kết quả bước đầu cho thấy nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng đã phát huy tác động tích cực, không chỉ bổ sung thanh khoản VND mà còn góp phần giảm áp lực lãi suất trên thị trường.

Thực tế, NHNN đã phối hợp sử dụng nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với nghiệp vụ thị trường mở (OMO), tái cấp vốn và các công cụ khác trong điều tiết thanh khoản. Tuy nhiên, trước đây, hoán đổi ngoại tệ chủ yếu được triển khai với kỳ hạn ngắn. Điểm mới lần này là kéo dài kỳ hạn lên 6 tháng, qua đó bổ sung nguồn VND có kỳ hạn dài hơn, giúp các ngân hàng chủ động cân đối thanh khoản, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm và trước Tết Nguyên đán, khi nhu cầu vốn thường gia tăng. Việc đa dạng hóa các kênh cung ứng thanh khoản cũng giúp các TCTD có thêm lựa chọn bổ sung VND, tùy thuộc vào nhu cầu thanh khoản, khả năng đáp ứng điều kiện về giấy tờ có giá và trạng thái ngoại tệ của từng ngân hàng.

Đặc biệt, lãi suất hoán đổi kỳ hạn 6 tháng giảm về mức tương đương mức chào giao dịch của NHNN, đồng thời lãi suất các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên cũng có xu hướng giảm. Diễn biến này cho thấy tín hiệu điều hành bước đầu được thị trường tiếp nhận tích cực, góp phần giảm áp lực cân đối thanh khoản, tạo điều kiện hạ mặt bằng lãi suất, qua đó hỗ trợ thực hiện chủ trương của Chính phủ về giảm lãi suất, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

PGS. TS. Vũ Mai Chi, Trưởng bộ môn Tiền tệ ngân hàng, Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng

PV: Cùng với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, từ ngày 11/11, NHNN nâng giá mua USD giao ngay lên 25.500 đồng/USD và tổ chức mua ngoại tệ hai phiên mỗi tuần. Theo bà, việc NHNN đồng thời triển khai hai công cụ này có ý nghĩa như thế nào đối với việc điều tiết cung tiền VND và ổn định thị trường ngoại hối?

PGS.TS. Vũ Mai Chi: Tôi cho rằng việc triển khai đồng thời nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ và mua USD giao ngay thể hiện sự chủ động, linh hoạt của NHNN trong điều tiết thanh khoản VND, đồng thời góp phần ổn định thị trường ngoại hối và hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất.

Hai công cụ có tính bổ trợ nhưng khác nhau về cơ chế tác động. Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ cung ứng VND có thời hạn 6 tháng, giúp các ngân hàng chủ động hơn trong cân đối thanh khoản và giảm áp lực huy động vốn. Trong khi đó, mua USD giao ngay bổ sung VND cho hệ thống ngân hàng mà không phát sinh nghĩa vụ hoàn trả VND theo kỳ hạn như giao dịch hoán đổi, đồng thời tạo điều kiện củng cố dự trữ ngoại hối Nhà nước khi nguồn cung ngoại tệ thuận lợi.

Sự phối hợp này giúp NHNN chủ động hơn trong việc điều tiết quy mô và thời hạn cung ứng thanh khoản VND. Trong bối cảnh nhu cầu thanh khoản thường gia tăng vào những tháng cuối năm, việc sử dụng linh hoạt các công cụ theo điều kiện thị trường góp phần ổn định thị trường tiền tệ, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát.

PV: Trong bối cảnh thị trường ngoại hối vẫn chịu tác động từ diễn biến tỷ giá USD trên thị trường quốc tế, NHNN cần lưu ý những yếu tố nào trong điều hành tỷ giá thời gian tới, thưa bà?

PGS.TS. Vũ Mai Chi: Theo tôi, trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế còn nhiều biến động, điều hành tỷ giá cần được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với điều hành lãi suất và thanh khoản VND, nhằm bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

NHNN cần theo dõi sát chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Fed; diễn biến đồng USD, lãi suất quốc tế và dòng vốn toàn cầu. Đồng thời, cần lưu ý các biến động địa chính trị, chính sách thương mại và giá hàng hóa thế giới, cũng như cung - cầu ngoại tệ, chênh lệch lãi suất VND - USD và kỳ vọng tỷ giá trong nước. Khi áp lực tỷ giá gia tăng, cần phân biệt biến động mang tính tạm thời do yếu tố bên ngoài và tâm lý thị trường với áp lực xuất phát từ các yếu tố kinh tế nền tảng, để lựa chọn phản ứng chính sách phù hợp.

Vì vậy, NHNN cần phối hợp linh hoạt các công cụ lãi suất, điều tiết thanh khoản, can thiệp ngoại hối và biện pháp an toàn vĩ mô, đồng thời tăng cường phối hợp với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Thực tiễn điều hành thời gian qua cho thấy NHNN ngày càng chú trọng phối hợp các công cụ, thay vì dựa vào một công cụ đơn lẻ để xử lý nhiều mục tiêu. Định hướng này có những điểm tương đồng với Khuôn khổ chính sách tích hợp (Integrated Policy Framework – IPF) do IMF nghiên cứu và phát triển, trong đó nhấn mạnh việc lựa chọn tổ hợp công cụ phù hợp với bản chất cú sốc và đặc điểm của từng nền kinh tế. Cách tiếp cận này góp phần giảm thiểu những đánh đổi trong điều hành, duy trì dư địa chính sách lãi suất, ổn định thị trường ngoại hối và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Xin trân trọng cảm ơn bà!