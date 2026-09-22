'Nghiện' phim AI tổng tài, xã hội đen

Dù biết nội dung phim phi lý, không có thật, nhiều người vẫn khó lòng dứt ra khỏi những bộ phim do AI tạo ra.

Trước đây, mỗi cuối tuần, Như Quyền (26 tuổi, TP.HCM) lại dành thời gian để đọc tiểu thuyết hoặc truyện tranh. Nhưng gần đây, cô dần chìm đắm trong những bộ phim do AI tạo ra.

Dù biết những bộ phim có nội dung phi lý, gây kích động cảm xúc, Quyền vẫn không cách nào thoát ra. Đây không chỉ là tình trạng của riêng Như Quyền mà còn của nhiều bạn trẻ, người trung niên trước làn sóng AI ngày càng lan rộng.

Bắt đầu khó dừng lại

Quyền cho biết bản thân từng bài xích các sản phẩm do AI tạo ra. Một lần, cô xem một tập phim AI được quảng cáo trên Facebook, kể về câu chuyện tình yêu của một cô gái hiền lành và một anh chàng “xã hội đen”.

Tuy nhiên, bộ phim bị bỏ ngỏ sau vài phút, buộc cô phải mua ứng dụng để xem tiếp. Cân nhắc vài phút, Quyền mua gói 1 tuần sử dụng với giá 150.000 đồng. Theo ghi nhận, các ứng dụng phim ngắn AI hiện tại bán các gói hội viên tuần với mức giá từ 100.000-120.000 đồng. Với hội viên năm, mức phí thành viên lên đến gần 1,5 triệu đồng.

Đa số người dùng được Tri Thức - Znews phỏng vấn biết đến các ứng dụng này thông qua mạng xã hội như Facebook hay TikTok - nơi nhiều tình tiết, cảnh phim gây sốc, phản cảm, câu view được trích ra và đăng lên để thu hút sự tò mò của mọi người. Nếu dừng lại và xem một clip trong số này, người dùng được giới thiệu tải ứng dụng để xem tiếp và thuật toán mạng xã hội sẽ tiếp tục đề xuất các nội dung liên quan.

Để bù đắp cảm giác tiếc tiền sau khi đăng ký hội viên, Quyền cố gắng xem càng nhiều phim càng tốt. “Nội dung phim rất cuốn nên tôi không thể dứt ra được. Cứ thế, nền tảng đề xuất liên tục, tôi xem và nghiện lúc nào không hay”.

Một số người cho biết họ mất ăn mất ngủ để xem hàng chục bộ phim AI trong một ngày sau khi tải và đăng ký ứng dụng.

Như Quyền xem phim AI trên nhiều nền tảng.

Cô ấn tượng khi phim có đồ họa sắc nét, các chuyển động rất mượt mà, đường nét của diễn viên cũng khá tự nhiên. Đặc biệt, những tình tiết phim rất gay cấn, thường được đẩy lên cao trào và kết thúc khiến người xem “hả dạ”.

Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận nhiều tập phim có nội dung phi logic, hình ảnh, lồng tiếng đôi khi bị sai lệch. Dù vậy, cô vẫn không thể ngừng việc xem phim.

Tương tự, Thanh Trúc (29 tuổi, TP.HCM) cũng thích xem những thước phim do AI làm ra. Khi ăn trưa, ăn tối, lúc tắm, dọn dẹp nhà… cô đều mở các dạng phim tình yêu của tổng tài và xem.

“Tôi xem nhiều nên các nền tảng cứ đề xuất. Khi bận mà thấy phim hay thì tôi lưu lại, lúc rảnh lại mang ra xem. Tôi cũng từng tải ứng dụng, nạp tiền để xem những bộ phim AI nước ngoài”.

Nếu Trúc bị cuốn vào các bộ phim tình cảm, xuyên không thì mẹ cô lại dành nhiều thời gian cho những phim về tình cảnh gia đình, mẹ chồng - nàng dâu.

Không mất tiền vì xem video miễn phí, nhưng đổi lại, mẹ Trúc mất nhiều thời gian hơn cho việc xem phim. “Trước đây, mẹ chỉ thích trò chuyện cùng gia đình, nấu ăn, làm vườn và ngủ rất sớm. Từ ngày coi các kênh phim, thời gian ngủ của bà ít hơn rất nhiều”, Trúc kể.

Hàng tỷ lượt xem

Thời gian gần đây, phim AI thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều ứng dụng phát hành phim ngắn AI ghi nhận từ vài trăm nghìn đến gần một triệu lượt tải.

Báo cáo "AI Slop Report: The Global Rise of Low-Quality AI Videos" của nền tảng sáng tạo nội dung Kapwing (Mỹ) năm 2025 đã chỉ ra rằng, "AI slop" (nội dung kém chất lượng, không chính xác hoặc giả tạo, được phân phối một cách bừa bãi) đang xâm chiếm nền tảng video của Google với tốc độ chóng mặt.

Các nội dung tạo ra hàng tỷ lượt xem và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho chủ kênh, bất chấp những lo ngại về trải nghiệm người dùng.

Nghiên cứu của Kapwing đã phân tích 100 kênh YouTube thịnh hành nhất tại mỗi quốc gia để đo lường mức độ phổ biến của loại hình này.

Nhiều người dùng cho biết các phim ngắn AI liên tục được đề xuất trên các trang mạng xã hội của họ.

Kết quả cho thấy, tính đến tháng 12/2025, Hàn Quốc đang là "thủ phủ" của người xem nội dung “rác AI” với tổng cộng 8,45 tỷ lượt xem từ các kênh thịnh hành. Xếp ngay sau là Pakistan với 5,34 tỷ lượt xem, tiếp đến là Mỹ (3,39 tỷ) và Ai Cập (3,24 tỷ).

Đặc biệt, Việt Nam cũng lọt vào top 10 quốc gia có lượng xem nội dung “rác AI” cao nhất thế giới, với tổng cộng 1,69 tỷ lượt xem từ các kênh thịnh hành. Về lượng người theo dõi thường xuyên, Việt Nam đứng thứ 15 toàn cầu với 4,37 triệu người đăng ký.

Kapwing cũng chỉ ra thực trạng trải nghiệm của người dùng mới đang bị bủa vây bởi các nội dung độc hại.

Trong một thử nghiệm tạo tài khoản mới và lướt xem 500 video ngắn (YouTube Shorts) đầu tiên, các nhà nghiên cứu của Kapwing nhận thấy 21% số video là do AI tạo ra.

"Brainrot" - một dạng nội dung nhảm nhí, gây nghiện và làm tê liệt tư duy - chiếm tới 33% bảng tin của người dùng mới. Dù 16 video đầu tiên có vẻ an toàn nhưng càng lướt sâu, thuật toán càng đẩy mạnh các nội dung AI.

Dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam do nền tảng Adjust công bố cũng chỉ ra, lượt tải các ứng dụng phim ngắn trong quý 4/2025 tăng 271% so với cùng kỳ năm trước. Tính cả năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu USD (hơn 302 tỷ đồng) cho thể loại này.

Bước sang quý 1/2026, lượt cài đặt ứng dụng tiếp tục tăng 32%, phiên truy cập tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái, thời lượng phiên trung bình từ 21,51 phút (2024) lên 24,46 phút (quý 1/2026), cao hơn đáng kể so với mức trung bình 14,28 phút của Đông Nam Á.

Những con số này cho thấy phim ngắn AI đang chiếm thời gian trong thói quen giải trí của người dùng. Khi ranh giới giữa giải trí và lệ thuộc trở nên mong manh, thói quen này có thể âm thầm tác động đến đời sống, cảm xúc và khả năng tập trung của người xem.