Nghiên cứu xây dựng sản phẩm đặc trưng cho du lịch Cao Bằng

Cùng dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các xã Quang Long, Lý Quốc và một số doanh nghiệp du lịch.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong tháng 11/2026, Công ty Oxalis cùng các chuyên gia thực hiện khảo sát phát triển tiềm năng du lịch mạo hiểm, khám phá thiên nhiên, hang động tại khu vực các xã Lý Quốc, Quang Long. Đánh giá Cao Bằng là tỉnh có nhiều hang động, địa hình núi đá vôi, có những nét đặc thù riêng, những giá trị cảnh quan thiên nhiên đẹp, phù hợp với nhiều sản phẩm du lịch. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Công ty Oxalis đề xuất UBND tỉnh phát triển tuyến trekking khám phá thiên nhiên; thiết kế cấp độ mạo hiểm nhẹ, lộ trình an toàn, phù hợp cho cả du khách nội địa và quốc tế. Công ty Oxalis mong muốn tạo việc làm cho người dân thông qua các dịch vụ lưu trú, ăn uống và phục vụ du khách, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Đoàn chuyên gia khảo sát của Công ty Oxalis đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch tại Cao Bằng.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành bày tỏ ủng hộ các đề xuất của Công ty Oxalis, đồng thời đề nghị doanh nghiệp sớm xây dựng đề án cụ thể để địa phương có cơ sở phối hợp triển khai. Các cơ quan chuyên môn sẵn sàng đồng hành với Công ty Oxalis trong quá trình xây dựng đề án, hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Các ý kiến cũng trao đổi về phương án phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường tại những điểm có tiềm năng du lịch; xây dựng sản phẩm phù hợp với điều kiện từng khu vực, gắn hoạt động du lịch với bảo tồn cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị Công ty Oxalis phối hợp với các sở, ngành, địa phương bố trí thêm thời gian khảo sát chuyên sâu để xây dựng đề án cụ thể. Lưu ý lựa chọn những điểm có điều kiện phù hợp để tập trung đầu tư, ưu tiên các sản phẩm có thể triển khai sớm, đồng thời nghiên cứu sản phẩm đặc trưng cho du lịch Cao Bằng, trong đó, cần tính toán ngay từ đầu về hạ tầng phục vụ, quy mô đón khách và phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực biên giới. Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu phương án bảo vệ nguyên trạng cảnh quan tại các điểm có tiềm năng phát triển du lịch. Trước mắt, cần khẩn trương thu gom rác, vệ sinh môi trường và ngăn chặn các hành vi xâm hại hệ thống hang động, cảnh quan tự nhiên. Các địa phương phối hợp với chuyên gia để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện.