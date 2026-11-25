Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: HL

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam bày tỏ vui mừng, trân trọng chào đón đoàn công tác Viện Kinh tế-Văn hóa đến thăm và trao đổi định hướng hợp tác nghiên cứu khoa học với tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, việc nghiên cứu phát triển du lịch gắn với tăng cường liên kết vùng, kết nối các địa phương có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh Quảng Trị đang tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch và chuẩn bị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề đặt ra, đề xuất các giải pháp và định hướng hợp tác cụ thể, khả thi.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: HL

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế-Văn hóa cho rằng, Quảng Trị nói riêng, Bắc Trung bộ nói chung có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng du lịch chưa phát triển tương xứng. Trên cơ sở những trao đổi và công tác phối hợp đã triển khai, Tiến sĩ Trần Văn Túy đề xuất hai bên tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề tài theo hướng bảo đảm tính khoa học, khả năng ứng dụng thực tiễn, hướng tới xây dựng mô hình quản trị và cơ chế liên kết du lịch vùng Bắc Trung bộ, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy du lịch Quảng Trị phát triển chuyên nghiệp, bền vững.

Tiến sĩ Trần Văn Túy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế - Văn hóa phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: HL

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: HL

Các đại biểu dự buổi làm việc đã nghe đại diện Viện Kinh tế-Văn hóa trình bày đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản trị, liên kết phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị và vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới”. Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng và xây dựng mô hình quản trị, cơ chế điều phối, bộ tiêu chí đánh giá cùng bộ sản phẩm công nghệ số hỗ trợ liên kết du lịch đặt trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế xanh/kinh tế đêm, hợp nhất đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Theo đề xuất, Quảng Trị được xác định là địa bàn nghiên cứu trọng tâm, trong mối liên kết với các địa phương vùng Bắc Trung bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và thành phố Huế. Trong đó, Quảng Trị tập trung phát triển mô hình liên kết du lịch gắn với giá trị văn hóa - lịch sử, du lịch hoài niệm, các chiến trường xưa và di tích cách mạng.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: HL

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: HL

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: HL

Việc nghiên cứu nhằm tái cấu trúc không gian phát triển, tăng cường liên kết và nâng cao hiệu quả quản trị du lịch vùng. Đối với Quảng Trị, đề tài kỳ vọng góp phần định vị tỉnh trở thành cực kết nối du lịch văn hóa-lịch sử, hòa bình và hoài niệm trên trục Bắc-Nam và Hành lang kinh tế Đông-Tây; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, tăng trưởng kinh tế và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Đề tài dự kiến triển khai trong 36 tháng, gồm 9 nội dung nghiên cứu với 17 sản phẩm đầu ra; trong đó có các báo cáo nghiên cứu, bộ tiêu chí đánh giá, bộ dữ liệu số, bảng điều khiển và mô hình thử nghiệm nền tảng số, bản đồ số, sổ tay hướng dẫn, các bài báo khoa học và hoạt động đào tạo. Tổng kinh phí dự kiến là 9,2 tỷ đồng và đề xuất Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ toàn bộ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến, đánh giá tính khả thi của đề tài được đề xuất cũng như thảo luận về cơ chế phối hợp các bước tiếp theo.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: HL

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, sau hợp nhất, không gian phát triển du lịch của tỉnh được mở rộng, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế đặc sắc về di sản thiên nhiên, biển đảo và hệ thống di tích lịch sử cách mạng. Đây là điều kiện thuận lợi để tái cấu trúc không gian phát triển, định vị lại thương hiệu và nâng tầm du lịch Quảng Trị trong mối liên kết vùng, quốc gia và quốc tế.

Đồng chí khẳng định, UBND tỉnh hoàn toàn ủng hộ chủ trương đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với đề tài. Đồng thời kỳ vọng, kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để tỉnh tháo gỡ những điểm nghẽn, đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Đoàn công tác Viện Kinh tế - Văn hóa tại buổi làm việc - Ảnh: HL

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, mục tiêu của đề tài không chỉ dừng lại ở nghiên cứu mà quan trọng hơn là phải xây dựng các mô hình du lịch chất lượng trong thực tiễn. Cần chú trọng nghiên cứu thị trường, định hình sản phẩm và chuỗi giá trị du lịch đặc trưng, xây dựng thương hiệu điểm đến cũng như bộ tiêu chí đánh giá và cơ chế phối hợp giữa các địa phương; tăng cường kết nối du lịch nội tỉnh, liên vùng, gắn với Hành lang kinh tế Đông-Tây và hợp tác quốc tế.

Đồng chí mong muốn đề tài sẽ góp phần làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn cho định hướng phát triển du lịch Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và sinh kế bền vững cho người dân.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Kinh tế-Văn hóa và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất đặt hàng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xác định các nội dung thực tiễn cần tích hợp vào đề tài, tập trung vào mô hình quản trị điểm đến, liên kết du lịch vùng, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng và ứng dụng chuyển đổi số. Các sở, ngành liên quan chủ động đề xuất nội dung hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, bố trí nguồn lực và phối hợp triển khai.