Nghiên cứu, xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về chấp hành kỷ luật, pháp luật trong toàn quân

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật trong toàn quân; phân tích những yếu tố tác động đến nhận thức, tư tưởng và hành vi chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, nhất là những nguy cơ phát sinh từ không gian mạng.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý quân nhân trong sử dụng mạng xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo đảm an ninh mạng; chủ động nhận diện, phòng ngừa tác động tiêu cực từ thông tin xấu, độc, các luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và nguy cơ lộ, lọt thông tin quân sự, dữ liệu cá nhân. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của Trung tướng Lê Văn Hướng và các đại biểu; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết cùng những đề xuất thiết thực, sát thực tiễn. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù thời gian triển khai gấp, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, góp phần hoàn thiện dự thảo Chỉ thị.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu kết luận hội nghị.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng giao Cục Tổ chức chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tại hội nghị, nhất là ý kiến của đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT lưu ý, dự thảo phải xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục và rèn luyện kỷ luật; đồng thời, chú trọng ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Tinh thần xuyên suốt là: Chấn chỉnh nghiêm minh, phòng ngừa chủ động, quản lý sâu sát, trách nhiệm rõ ràng, chuyển biến thực chất; qua đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.