Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển và quản lý thiết bị bay không người lái, tạo cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự đối với hoạt động liên quan đến các thiết bị này.

Ảnh minh họa: bocongan.gov.vn

Đồng thời, sớm nghiên cứu, xây dựng bản đồ số về bảo đảm an ninh hàng không, trong đó thể hiện các khu vực cấm bay, hạn chế bay trên toàn quốc; hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác cảng hàng không công khai thông tin, tuyên truyền và cắm biển báo tại khu vực cấm bay để cảnh báo, ngăn ngừa thiết bị bay không người lái và các vật thể bay khác xâm nhập, ảnh hưởng đến hoạt động bay; tăng cường điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thiết bị bay không người lái đe dọa hoặc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Bên cạnh đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, nắm tình hình, đánh giá công tác quản lý, xác minh nhân thân, tình trạng sức khỏe và quá trình công tác của nhân sự nước ngoài trong ngành hàng không Việt Nam, nhất là phi công nước ngoài, nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Ngoài ra, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương và các cơ quan liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực theo quy định để đầu tư hệ thống trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát hiện, ngăn chặn, xử lý thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.