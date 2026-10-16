Nghiên cứu xây cửa hàng xăng dầu trên mặt nước ở xã đảo

Theo ông Hiếu, Thạnh An là xã đảo có diện tích nhỏ, số lượng xe máy không nhiều. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn hiện chưa đến 1.000 lít/ngày, tương đương khoảng 30m³/tháng. Mức tiêu thụ này khá thấp, khiến việc đầu tư cửa hàng xăng dầu theo mô hình kinh doanh thông thường khó bảo đảm hiệu quả.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP HCM. (Ảnh: Huyền Mai).

Tuy nhiên, ngoài nhu cầu của người dân, xăng dầu còn phục vụ hoạt động của ghe, tàu trong khu vực. Vì vậy, theo chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông, Sở Công Thương đã nhiều lần làm việc với UBND xã Thạnh An để nghiên cứu phương án đầu tư cửa hàng xăng dầu, với mục tiêu ưu tiên phục vụ nhu cầu dân sinh và an sinh xã hội.

Đại diện Sở Công Thương cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công ty Saigon Petro nghiên cứu, đánh giá và xây dựng phương án thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước tại khu vực ven bờ, thuận tiện cho ghe, tàu tiếp nhiên liệu. Cuối tháng 9 vừa qua, Saigon Petro đã cử nhân sự đến địa phương khảo sát, nghiên cứu các phương án xây dựng.

“Thành phố kỳ vọng cửa hàng xăng dầu trên mặt nước có thể được triển khai vào đầu năm 2027, góp phần đáp ứng nhu cầu tiếp nhiên liệu cho người dân và phương tiện hoạt động tại xã đảo Thạnh An”, ông Hiếu thông tin.