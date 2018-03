Nghiên cứu và sản xuất mặt nạ phòng chống khói độc khi xảy ra hỏa hoạn

Trong cuộc họp báo Bộ Quốc phòng quý I/2018, Đại tá Trịnh Thành Đồng, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng hóa học đã thông tin về một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội hóa học (19/4/1958 - 19/4/2018); giải đáp một số câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc nghiên cứu các phương tiện bảo vệ cho người dân khi xảy ra hỏa hoạn tại các khu chung cư.

Theo Đại tá Trịnh Thành Đồng, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng hóa học, chuẩn bị hướng tới 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội hóa học (19/4/1958 - 19/4/2018), Binh chủng sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thi tìm hiểu 60 năm truyền thống Bộ đội hóa học, phát động phong trào sáng tác truyện, ký, thơ ca, nhạc, họa, biểu tượng 60 năm về Bộ đội hóa học cùng với nhiều đợt phát động thi đua cao điểm khác.

Đồng thời, Binh chủng cũng tổ chức gặp mặt tuyên dương "60 gương mặt đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, công đoàn viên tiêu biểu" cấp Binh chủng và hội trại tổ chức quần chúng "Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội hóa học", liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp binh chủng.

Thời gian qua, Bộ đội hóa học không chỉ là nòng cốt về phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn cho lực lượng vũ trang và nhân dân trong chiến tranh mà còn là lực lượng sẵn sàng chiến đấu, tham gia giữ gìn an ninh chính trị; làm nòng cốt trong xử lý, khắc phục sự cố hóa chất độc, xạ, bảo vệ môi trường. Binh chủng hóa học luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phòng chống vũ khí hủy diệt lớn; tham mưu cho Đảng, Nhà nước chỉ đạo về quản lý, kiểm soát lưu thông, sử dụng, cảnh báo sự cố hóa chất độc, xạ và xây dựng các biện pháp khắc phục hậu quả sau chiến tranh, thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học. Ngoài ra, Bộ đội hóa học còn tham gia xử lý nhiều vấn đề liên quan đến môi trường như: Tiêu tẩy các tác nhân độc hại, nguy hiểm trong sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, góp phần giữ gìn môi trường an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến nhiều vụ việc cháy chung cư trong thời gian qua, Binh chủng hóa học đã nghiên cứu ra hợp chất gì để có thể dập tắt nhanh hỏa hoạn, bảo đảm an toàn cho người dân, Đại tá Trịnh Thành Đồng cho biết, đến nay Binh chủng hóa học chưa nghiên cứu được hợp chất có thể dập tắt nhanh hỏa hoạn, tuy nhiên, đã nghiên cứu và sản xuất được mặt nạ chống độc P5PH có thể phòng chống được khói độc khi cháy xảy ra. Binh chủng cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội diễn tập cứu người bị mắc kẹt trong chung cư bị hỏa hoạn, sử dụng mặt nạ chống độc và thoát ra ngoài an toàn. Sản phẩm này được đánh giá cao. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đề nghị phối hợp với Binh chủng để diễn tập và đặt hàng mặt nạ chống độc. Thời gian tới, Binh chủng sẽ tiếp tục sản xuất mặt nạ chống độc và nghiên cứu ra các phương tiện an toàn khi hỏa hoạn xảy ra.

Phúc Hằng (TTXVN)