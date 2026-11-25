Chiều 25/11, các xã Trấn Yên và Bảo Yên tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11 năm 2026 cho 56 đảng viên, trong đó có 55 đảng viên được trao tặng và 1 đảng viên được truy tặng.