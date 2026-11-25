Nghiên cứu trình Đề án Pháp lệnh về chế độ đối với thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài
Sáng 25/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nghien-cuu-trinh-de-an-phap-lenh-ve-che-do-doi-voi-thanh-vien-cac-co-quan-khac-cua-viet-nam-o-nuoc-ngoai-10444878.html