Nghiên cứu triển khai Trung tâm dữ liệu siêu quy mô tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện các bên ký kết hợp tác triển khai dự án nghiên cứu về trung tâm dữ liệu siêu quy mô. (Ảnh: Cushman & Wakefield)

Giai đoạn 1 dự kiến đạt công suất điện 300MW vào năm 2030, tích hợp năng lượng xanh và năng lượng tái tạo vào cơ cấu nguồn điện, đồng thời kết nối với hạ tầng truyền dẫn quốc tế dung lượng cao.

Theo đó, Cushman & Wakefield đã được Công ty cổ phần hạ tầng công nghệ cao Stavian, thành viên của Tập đoàn Stavian (Việt Nam) lựa chọn là đơn vị thực hiện nghiên cứu tiền khả thi toàn diện cho dự án Stavian Digital Park (SDP), một khu công nghệ số tập trung siêu quy mô phục vụ AI và điện toán đám mây dự kiến được phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được tài trợ bởi Cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ (USTDA).

Dự án được triển khai trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng số nhằm hiện thực hóa mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW.

Trước đó, ngày 21/9/2026 tại New York, ông Lê Đăng Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần hạ tầng công nghệ cao Stavian (SHT) và ông Lê Anh Dũng, Tổng Giám đốc công ty cùng ông Thomas R Hardy, Quyền Giám đốc Cơ quan thương mại và phát triển Hoa Kỳ (USTDA) đã tham dự cuộc gặp gỡ với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm báo cáo và trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng số và trung tâm dữ liệu.

Từ góc độ đầu tư trung tâm dữ liệu tại châu Á-Thái Bình Dương, các thị trường mới nổi như Việt Nam đang đặc biệt thu hút sự quan tâm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây.

Theo báo cáo tổng quan thị trường đầu tư trung tâm dữ liệu châu Á-Thái Bình Dương năm 2026 của Cushman & Wakefield, Việt Nam hiện là thị trường trung tâm dữ liệu thiếu hụt nguồn cung lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với khoảng 1,4 triệu người trên mỗi megawatt (MW) công suất trung tâm dữ liệu đang vận hành. Đồng thời, Việt Nam đứng thứ hai trong khu vực về tỷ suất lợi nhuận trên chi phí đầu tư. Mặc dù quy mô thị trường hiện tại còn tương đối nhỏ, nhu cầu dài hạn tiếp tục ở mức cao do những khoảng trống đáng kể về hạ tầng số, mở ra cơ hội cho các dự án được quy hoạch bài bản, có khả năng huy động vốn và đáp ứng các yêu cầu quốc tế.

Phân tích từ báo cáo cập nhật tình hình thị trường trung tâm dữ liệu châu Á-Thái Bình Dương nửa đầu năm 2026 của Cushman & Wakefield cũng cho thấy thị trường trung tâm dữ liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng trưởng tích cực. Trong nửa đầu năm 2026, quy mô nguồn cung đang được phát triển đã đạt 68MW, cao hơn gấp đôi công suất vận hành hiện hữu của thành phố.

Mặc dù ngành trung tâm dữ liệu tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn ban đầu so với các trung tâm lớn trong khu vực, những cải cách về chính sách, dòng vốn đầu tư quốc tế gia tăng và khả năng kết nối ngày càng được cải thiện đang tạo ra các điều kiện thuận lợi cho những dự án đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về quy mô, khả năng chống chịu, hiệu quả vận hành và tính bền vững.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, Trưởng bộ phận tư vấn chiến lược, Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định: Hoạt động đầu tư vào trung tâm dữ liệu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang mở rộng ra ngoài các thị trường trung tâm đã phát triển. Trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, động lực sẽ ngày càng đến từ các thị trường mới nổi có khả năng đáp ứng nhu cầu dài hạn đối với trung tâm dữ liệu siêu quy mô và hạ tầng phục vụ AI.

“Với chi phí xây dựng cạnh tranh và nhu cầu lớn về trung tâm dữ liệu, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển hạ tầng đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về khả năng mở rộng, tính ổn định và tính bền vững”, bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc nói.

Cụ thể, trung tâm dữ liệu siêu quy mô này được định hướng phát triển thành một khu công nghệ số tập trung, chuyên biệt, có khả năng kết nối đa dạng với các nhà mạng và hướng tới phát triển bền vững.

Dự án tích hợp hạ tầng điện có khả năng vận hành ổn định, kết nối viễn thông dung lượng cao và các cơ sở được tối ưu về hiệu quả vận hành trong tổng thể quy hoạch rộng 300 ha. Lộ trình phát triển hạ tầng của dự án bao gồm khả năng tiếp cận hệ thống cáp quang biển quốc tế với dung lượng lên tới 200 Tb/giây, cùng công suất điện dự kiến đạt 300MW cho giai đoạn 1 vào năm 2030.

Dự án được thiết kế để phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu, doanh nghiệp, hạ tầng số của Chính phủ, mạng lưới phân phối nội dung (CDN) và các tác vụ AI. Một cấu phần quan trọng trong quy hoạch tổng thể là việc tích hợp hệ thống điện mặt trời tại chỗ và hạ tầng năng lượng tái tạo, góp phần mở rộng khả năng sử dụng nguồn điện có mức phát thải carbon thấp hơn, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về phát triển bền vững và năng lượng sạch.

Ông Lê Anh Dũng, Tổng Giám đốc của công ty cổ phần hạ tầng công nghệ cao Stavian, cho biết: Stavian Digital Park được định hướng trở thành một khu công nghệ số tập trung với khả năng đáp ứng nhu cầu về hạ tầng truyền dẫn tiêu chuẩn công nghệ mới, hạ tầng năng lượng (năng lượng mới và năng lượng tái tạo) nhằm cung cấp dịch vụ tin cậy, liên tục với điều kiện chống chịu cao phục vụ cho các nhà đầu tư phát triển các trung tâm dữ liệu siêu quy mô triển khai AI và điện toán đám mây, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng hạ tầng số quy mô lớn khác, đồng thời tạo ra giá trị kinh tế và chiến lược dài hạn.

“Dự án có thêm sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Công ty cổ phần hạ tầng công nghệ cao Stavian, là doanh nghiệp viễn thông hiện đang đầu tư phát triển hệ thống cáp quang biển mới mang tính mở, trung lập nhằm kết nối Việt Nam với Malaysia, Singapore và Thái Lan, thể hiện khát vọng của chúng tôi trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước đồng hành cùng các chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ về kiến tạo và phát triển hạ tầng số, góp phần xây dựng Việt Nam trở thành Digital Hub của khu vực với tầm nhìn đến năm 2030. Thông qua việc đầu tư và phát triển các hạ tầng công nghệ tiên tiến, có khả năng kết nối và mở rộng theo tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế và vai trò của Việt Nam trong hệ sinh thái số của khu vực và trên thế giới”, ông Lê Anh Dũng nói.

Việt Nam là một thị trường đang phát triển vè dữ liệu và hạ tầng AI. (Ảnh có yếu tố AI)

Ông Thomas R. Hardy, Phó Giám đốc USTDA chia sẻ, Việt Nam là một thị trường đang phát triển về dữ liệu và hạ tầng AI trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mối quan hệ hợp tác này đặt nền móng cho một dự án quan trọng được xây dựng dựa trên công nghệ đáng tin cậy.

“Dự án này sẽ giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hạ tầng số, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty Hoa Kỳ cung cấp công nghệ và chuyên môn cho khách hàng ở những dự án tương đồng. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cho các bên liên quan một đánh giá độc lập về tính khả thi kỹ thuật, thương mại và tài chính của SDP đồng thời góp phần xây dựng nền tảng cho một cấu trúc dự án có khả năng huy động vốn hiệu quả, đủ sức thu hút các nguồn đầu tư dài hạn. Nghiên cứu cũng sẽ đánh giá những đóng góp tiềm năng của dự án đối với việc làm, tăng trưởng kinh tế, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hợp tác thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và các mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia của Việt Nam”, ông Thomas R. Hardy nói.

Trao đổi cùng chúng tôi, bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, cho biết: Việt Nam đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định trong quá trình phát triển nền kinh tế số, kéo theo nhu cầu rõ rệt đối với năng lực trung tâm dữ liệu lớn hơn, có độ tin cậy cao hơn và bền vững hơn.

“Vai trò của chúng tôi là kết hợp dữ liệu thị trường, đánh giá kỹ thuật, phân tích tài chính và chiến lược phát triển để mang lại cho Stavian cùng các đối tác một nền tảng vững chắc cho hoạt động đầu tư và triển khai dự án”, bà Minh thông tin.