Tiến sĩ, nghiên cứu viên cao cấp Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán - Nôm.

Tôi cho rằng nghiên cứu về Lý Công Uẩn cần tiếp tục mở rộng và đào sâu. Trước hết, làm rõ hơn quá trình hình thành nhân cách, tư tưởng và bản lĩnh chính trị của ông. Lớn lên trong môi trường Phật giáo, được các nhà sư nuôi dưỡng, Lý Công Uẩn được tiếp nhận những nguồn tri thức nào, được giáo dưỡng ra sao để trở thành một nhà chính trị, quân sự có tầm nhìn và năng lực kiến tạo đất nước?

Một hướng nghiên cứu quan trọng khác là đặt Lý Công Uẩn trong bối cảnh lịch sử khu vực Đông Á và Đông Nam Á đương thời, thay vì chỉ giới hạn trong khuôn khổ lịch sử dân tộc. Tôi đồng tình với hướng tiếp cận của Tiến sĩ Vũ Đức Liêm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) về việc nghiên cứu Lý Công Uẩn trong tương quan với các nhân vật, vương triều và chuyển động chính trị của khu vực. Cùng với đó, cần làm rõ các mối quan hệ bang giao, giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị giữa Đại Việt với các quốc gia lân cận, qua đó nhận diện vị thế của vương triều Lý và vai trò của người sáng lập trong lịch sử khu vực.

Song song với nghiên cứu, Bắc Ninh cần quan tâm xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đối với những di tích có liên quan trực tiếp đến quê hương và sự nghiệp của ông, trong đó có chùa Cổ Pháp. Đối với khu vực rừng Kẻ Báng, nơi có những giả thuyết, dấu tích liên quan đến phần mộ hoặc nơi an nghỉ của nhà vua, cần tổ chức nghiên cứu, tham vấn các nhà sử học, chuyên gia văn hóa, kiến trúc để có phương án bảo tồn, tôn tạo phù hợp.

Đặc biệt, cần có tư duy sáng tạo trong phát huy di sản, đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng thông qua những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc. Tôi đề xuất nghiên cứu tổ chức lễ hội mùa thu liên kết ba địa phương Ninh Bình, Hà Nội và Bắc Ninh, gắn với sự kiện dời đô năm 1010. Có thể xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tái hiện hành trình từ Hoa Lư đến Thăng Long, kết nối với quê hương Kinh Bắc, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực và trình diễn các giá trị văn hóa truyền thống.

Điểm kết nối tại đền Đô - nơi thờ các vị vua triều Lý là không gian tổ chức chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa quy mô, góp phần tôn vinh công lao của Lý Công Uẩn và khơi dậy niềm tự hào lịch sử dân tộc. Nếu được nghiên cứu bài bản, mô hình này có thể hình thành một sản phẩm du lịch văn hóa liên vùng, kết nối các không gian di sản, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch.