Nghiên cứu thông xe hai cao tốc mới dịp Tết

Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh có vai trò quan trọng trong việc kết nối các tỉnh biên giới phía Bắc với Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VGP.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 506 ngày 29/9 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về tiến độ hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Đây là các công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò huyết mạch kết nối biên giới phía Bắc với Thủ đô, tạo động lực lớn cho giao thương và xuất nhập khẩu.

Đánh giá cao nỗ lực duy trì tỷ lệ giải ngân vượt bậc của Lạng Sơn, Cao Bằng cùng các nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bên quyết tâm tháo gỡ khó khăn để hoàn thành toàn tuyến Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe đoạn Đồng Đăng - Đông Khê ngay trong năm 2026.

Để đạt mục tiêu bứt tốc này, Phó Thủ tướng Thường trực giao nhiệm vụ cụ thể cho hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng phải dứt điểm giải phóng toàn bộ mặt bằng, bao gồm cả đường gom, hạ tầng kỹ thuật và hoàn thành xây dựng các khu tái định cư ngay trong tháng 10/2026.

Các địa phương cũng cần khẩn trương rà soát, nâng công suất các mỏ đá chất lượng cao để ưu tiên nguồn vật liệu thi công trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Về phía nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu lập tiến độ chi tiết đến từng gói thầu, huy động tối đa nhân lực và thiết bị thi công "3 ca, 4 kíp".

Việc đẩy nhanh tiến độ tuyệt đối không được đánh đổi bằng chất lượng công trình. Các tuyến đường khi đưa vào khai thác phải đảm bảo tính đồng bộ, bao gồm hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm dừng nghỉ và trạm thu phí, tránh tình trạng thiếu hụt tiện ích an toàn khi vận hành. Song song đó, nhà thầu cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu để thanh toán kịp thời.

Riêng với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang có tỷ lệ giải ngân tốt (đạt 99%), các đơn vị cần rà soát ngay nhu cầu để báo cáo cấp thẩm quyền bố trí bổ sung vốn năm 2026, tuyệt đối không để thiếu hụt tài chính làm gián đoạn thi công.

Điểm nhấn trong chỉ đạo lần này là phương án phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng và hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng nghiên cứu xử lý đề xuất của nhà đầu tư về việc đưa dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và đoạn Đồng Đăng - Đông Khê vào khai thác tạm thời, miễn phí dịp Tết. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) để thống nhất phương án tổ chức giao thông và tổ chức diễn tập xử lý sự cố trước khi mở cửa lưu thông.

Nhằm đảm bảo nguồn lực thông suốt, Bộ Tài chính được giao phối hợp với tỉnh Cao Bằng khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chuyển vốn từ các công trình chậm tiến độ sang bổ sung ngay cho dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong tháng 10/2026.

Trong khi đó, Bộ Công Thương sẽ đồng hành xử lý các vướng mắc phát sinh về nguồn cung vật liệu, còn Bộ Xây dựng đảm nhận vai trò đôn đốc toàn diện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những điểm nghẽn để các dự án hạ tầng lõi này cán đích đúng hẹn.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (khởi công tháng 4/2024) dài gần 60 km, gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài hơn 43 km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, dài khoảng 16 km. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 11.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn phân kỳ (quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m) hoàn thành trong năm 2026. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m được triển khai sau khi hoàn thành các hạng mục của giai đoạn phân kỳ. Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km (qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khoảng 52,5 km, địa bàn tỉnh Cao Bằng khoảng 69,6 km), do UBND tỉnh Cao Bằng là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án. UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 52,5 km.

Thu Thảo