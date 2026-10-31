Nghiên cứu thí điểm sử dụng UAV hỗ trợ quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh gợi ý việc nghiên cứu ứng dụng thiết bị UAV vào công tác quản lý, giám sát và bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Đây là giải pháp có thể hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận những khu vực địa hình hiểm trở, khó tuần tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện các nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng, đồng thời phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng, chống thiên tai.

Trên cơ sở ý kiến gợi mở của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất về sự cần thiết nghiên cứu ứng dụng UAV trong công tác quản lý, giám sát, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Các ý kiến tập trung phân tích khả năng ứng dụng công nghệ UAV, điều kiện kỹ thuật, kinh phí, nhân lực vận hành, thủ tục cấp phép bay cũng như phương án phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ để triển khai hiệu quả.

Lãnh đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Hiện Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được giao quản lý hơn 121.764ha đất có rừng tự nhiên. Địa hình núi đá vôi chia cắt phức tạp, nhiều khu vực hiểm trở, khó tiếp cận, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuần tra, giám sát và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này vẫn còn một số khó khăn về thủ tục cấp phép bay, kinh phí đầu tư thiết bị, nhân lực vận hành và khả năng kết nối, xử lý dữ liệu.

Đại diện doanh nghiệp công nghệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu phương án ứng dụng UAV vào công tác quản lý, giám sát, bảo vệ rừng tại vườn quốc gia. Trước mắt xem xét triển khai thí điểm tại một số khu vực phù hợp.

Quá trình nghiên cứu cần làm rõ yêu cầu kỹ thuật, phương thức vận hành, hiệu quả thực tiễn, kinh phí và các điều kiện pháp lý, bảo đảm việc ứng dụng công nghệ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù địa hình và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng của vườn quốc gia. Qua thí điểm đánh giá hiệu quả, khả năng ứng dụng để làm cơ sở xem xét triển khai nhân rộng trong thời gian tới.